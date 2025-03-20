Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 64
Parece que al iniciar la prueba (es decir, haciendo clic en "Start" en el Probador de Estrategias), el agente del Probador no está copiando los archivos necesarios (incluyendo la DLL) a su carpeta interna MQL{Libraries. He identificado dos eventos:
Si tengo un archivo "Test.dll" en mi EA, entonces
1) El Probador de Estrategias se queja de que no se encuentra el archivo Test.dll.ex5
2) El agente de pruebas no copia Test.dll en su carpeta interna y, por lo tanto, el Probador de Estrategias se queja de que no se puede encontrar Test.dll
% appdata% \ Roaming \ MetaQuotes \ Tester \ <MT5 ID> \ Agent-127.0.0.1-3000 \ MQL5 \ Libraries \ ~.
No había ninguna prohibición
Hubo un severo bloqueo de IP - el servidor no estaba disponible. Era imposible entrar a través de un anonimizador, porque la contraseña debía ser errónea.
En general, la protección automática estándar contra los usuarios sin escrúpulos.
¡Tengo el mismo error en Strategy Tester!
2020.02.25 02:03:35.725 Tester archivo ***.dll.ex5 error de apertura [2]
Si se cambia el nombre de la biblioteca (añadiendo la extensión .ex5), se obtiene otro error:
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 No se puede llamar a 'Receive_Information', '***.dll' no está cargado
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 llamada a función de importación no resuelta
Reproducido exactamente con el botón de parada pulsado.
Si necesitas hacer una optimización responsable, probablemente sea mejor hacerlo después de reiniciar el Terminal, sin pulsar el botón de Stop.
Posiblemente. Pero no deberíamos depender de ello.
Este comportamiento (al pulsar el botón de parada) se ha corregido, y la corrección se incluye en la última versión
Entonces hay que buscar de nuevo la razón por la que el pase de optimización no es el mismo que el pase único.
¿El experto en pruebas cuenta milisegundos de ticks dando discrepancias?
Con eso detectamos el problema, y luego lo comprobamos con el mismo Asesor Experto
Este EA en 2340 no mostró más discrepancias.
El desajuste del pase se produjo en el EA en vivo. Utilizaré el método que se demostró la última vez.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora
fxsaber, 2020.02.20 08:57
He comparado las estadísticas de tiempo obtenidas durante la optimización GA. Y el stait del pase único.
En el frame-state la ejecución va por ticks que no están en el historial: me he dado cuenta enseguida de que hay un montón de tratos/órdenes, que se ejecutan exactamente en un segundo.
Por ejemplo, un pase único en el historial tiene una entrada en 2019.06.04 02:00:00.206, y un pase de cuadro en 2019.06.04 02:00:00.000(el historial de ticks no tiene ningún tick en ese momento).
Se necesita mucho tiempo para hacer eso...
Pero en la gran mayoría de los casos, todos los resultados devueltos por la tarea de optimización son erróneos.
P: cantidad de pedidos reales pendientes
