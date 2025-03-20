Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 71

Nuevo comentario
 
fxsaber:
Los archivos opt de optimización de todos los caracteres no se abren en el Probador. La optimización normal está bien.
¿Puedo tener más detalles? Paso a paso
 
Slava:
¿Puede darme más detalles? Paso a paso

He optimizado para todos los personajes.

Probador->Revisar->Resultados anteriores->Seleccionar cualquier archivo opt con optimización por todos los caracteres.

No pasa nada.

 
Parece que el optimizador se rompió por completo. Estoy intentando hacer funcionar un ginnet, y da 500 series de 10000 y se muere. Sólo aumenta el tiempo de optimización. Las tareas se añaden en los agentes, pero la ejecución se detiene.
Es un desastre. ¿Cuándo lo van a arreglar? El otro día parecía estar bien. Pero hoy no lo es.
Archivos adjuntos:
IMG_20200426_125909.jpg  6654 kb
 
Anatoliy Dzhumko:
Parece que el optimizador se rompió por completo. Estoy tratando de ejecutar un ginecólogo, y da 500 series de 10000 y muere. Sólo aumenta el tiempo de optimización. En los agentes se añaden tareas, pero la ejecución se detiene.
Es un desastre. ¿Cuándo lo van a arreglar? El otro día parecía estar bien. Hoy no lo es.
Ya he limpiado todo. He reinstalado todo varias veces y todavía.
 
Anatoliy Dzhumko:
Ya he limpiado todo. He reinstalado todo varias veces y todavía.

Nadie sabe lo que hay en tu EA. Yo no he notado ningún problema con el mío.

 
Anatoliy Dzhumko:
Ya he limpiado todo. He reinstalado todo varias veces y todavía.

"Todavía" se escribe. Y, por favor, no utilices palabras malsonantes. Eliminada la grosería de tu post.

 
Pido disculpas a todos. Comenzó otro búho. Está bien. Debo estar sobrecargado de trabajo, me estoy cansando.
 

¿Por qué el gráfico de backtest de un EA en el Terminal muestra operaciones con flechas de areola?


¿Y el otro EA no muestra areolas?

 
fxsaber:

¿Por qué el gráfico de backtest de un EA en el Terminal muestra operaciones con flechas de areola?


¿Y el otro EA no muestra areolas?

El botón de vista de velas/barras se pulsa de forma diferente


 
Igor Makanu:

botón vista jap.vela / barras pulsadas de forma diferente

Gracias, no lo sabía.

1...646566676869707172737475767778...84
Nuevo comentario