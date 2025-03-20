Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 71
Los archivos opt de optimización de todos los caracteres no se abren en el Probador. La optimización normal está bien.
¿Puede darme más detalles? Paso a paso
He optimizado para todos los personajes.
Probador->Revisar->Resultados anteriores->Seleccionar cualquier archivo opt con optimización por todos los caracteres.
No pasa nada.
Parece que el optimizador se rompió por completo. Estoy tratando de ejecutar un ginecólogo, y da 500 series de 10000 y muere. Sólo aumenta el tiempo de optimización. En los agentes se añaden tareas, pero la ejecución se detiene.
Ya he limpiado todo. He reinstalado todo varias veces y todavía.
Nadie sabe lo que hay en tu EA. Yo no he notado ningún problema con el mío.
Ya he limpiado todo. He reinstalado todo varias veces y todavía.
"Todavía" se escribe. Y, por favor, no utilices palabras malsonantes. Eliminada la grosería de tu post.
¿Por qué el gráfico de backtest de un EA en el Terminal muestra operaciones con flechas de areola?
¿Y el otro EA no muestra areolas?
El botón de vista de velas/barras se pulsa de forma diferente
Gracias, no lo sabía.