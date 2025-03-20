Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 79
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
He visto que en el probador de estrategias, no veo la comisión cuando se completa la transacción.
Estoy utilizando la biblioteca de <Trade / PositionInfo.mqh> y no puedo obtener la comisión a través de ella.
Ver imagen:
Probador de estrategias:
Por favor, dígame qué puedo hacer para atraer comisiones a mi probador de estrategias.
Espero obtener una respuesta.
He visto que en el probador de estrategias, no veo la comisión cuando se completa la transacción.
Estoy utilizando la biblioteca de <Trade / PositionInfo.mqh> y no puedo obtener la comisión a través de ella.
Ver imagen:
Probador de estrategias:
Por favor, dígame qué puedo hacer para atraer comisiones a mi probador de estrategias.
Espero obtener una respuesta.
Mientras el puesto esté abierto, no siempre podrá ver la comisión. En ese caso hay que vigilar la comisión de la operación de"salida del mercado".
Y además: hay otro tipo de comisión: cuando se entra en el mercado. Entonces hay que buscar una operación de "entrada en el mercado".
Mientras el puesto esté abierto, no siempre podrá ver la comisión. En ese caso, hay que vigilar la comisión de la operación de "salida del mercado ".
Y además: hay otro tipo de comisión: cuando se entra en el mercado. Entonces hay que buscar una operación de "entrada en el mercado".
Pero esa no es la respuesta a la pregunta. ¿No veo la comisión en el probador de estrategias de transacciones completadas? No hay nada cuando busco en el historial. Incluso en la lista del historial no aparece la comisión. Se puede ver en las imágenes que he compartido.
Pero eso no responde a la pregunta. ¿No veo la comisión en el probador de estrategias para las transacciones completadas? No hay nada cuando miro en el historial. Incluso en la lista del historial, la comisión no aparece. Se puede ver en las imágenes que he compartido.
Se trata de un problema con el servidor de comercio.
Aquí estoy en una cuenta real ejecutando el probador - y puedo ver las comisiones perfectamente:
Pero en el símbolo de Forex:
Pero eso no responde a la pregunta. ¿No veo la comisión en el probador de estrategias de las transacciones completadas? No hay nada cuando miro en el historial. Incluso en la lista del historial, la comisión no aparece. Se puede ver en las imágenes que he compartido.
Depende de su corredor.
Gracias por sus respuestas. Creo que tengo que contactar con el corredor. El broker dice que es un problema de MT5. MT5 dice que es un problema del broker. Muy bien... y mi problema sigue ahí. No hay solución.....
¿Es su primera vez en el mercado? Deshazte de este "corredor" y huye de él cuanto antes.
Se trata de un analfabetismo elemental por parte del personal técnico del "broker": no saben configurar el servidor de operaciones.
Por favor, permita en este modo de optimización elegir la ruta de los símbolos a calcular.
Por ejemplo, usted quiere hacer la optimización sólo en los símbolos de futuros o en ciertos símbolos personalizados. Para ello, tiene que cambiar la vigilancia del mercado cada vez.
Si es posible establecer una máscara (por ejemplo, EUR*) en el ini, estaría bien.Cadena de búsqueda: Uluchshenie 023.
Tras seleccionar la opción de menú "Ejecutar prueba única" en la tabla de optimización, se realiza una única pasada. Lamentablemente, ahora es necesario recordar qué fila de esta tabla corresponde a las fichas del pase único. Si la fila deseada estuviera débilmente resaltada después de seleccionar este elemento del menú, sería mucho más cómodo trabajar con los resultados de la Optimización. Por favor, considere esta posibilidad.Cadena de búsqueda: Uluchshenie 024.