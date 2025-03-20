Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 69
Es probable que tengas 10 CTs idénticos. Entonces los números de TC del conjunto deben estar en orden ascendente.
No, no nos entendemos, abriré un tema con un ejemplo en el código más adelante, entonces el problema será más claramente visible
Resultó ser aún peor. La función FrameInputs falla (4001, error interno inesperado).
Me he convencido de que no es el número de parámetros, sino el número de variantes de enumeración.
Tendremos que sobrecargar la optimización. Esto hace que la genética sea menos útil.
Hemos corregidolos FrameInputs para la genética "grande".
Gracias por el mensaje
Si la hora del servidor de comercio ha pasado la medianoche y la hora local no. Entonces no es posible ejecutar las últimas 24 horas en el Probador.
Por ejemplo, ahora en un servidor de operaciones a las 00:20 del día siguiente. Pero en mi ordenador son las 23:20. El probador se niega a ejecutar los ticks del día anterior.
Por favor, permita en tales situaciones, backtest para las últimas 24 horas por el tiempo del servidor.
Cadena de búsqueda: Uluchshenie 015.
Hace tiempo que observo que el valor de Drawdown de algunas cadenas de Optimización Genética en el clod, no coincide con el valor de Drawdown de la prueba simple para las mismas cadenas.
Algunos lo hacen y otros no.
Deberías mirar MaxDrawDown, no Relative
Todo esto se debe a que no dice qué tipo de Reducción es.
Al parecer, se trata deEquity Drawdown Maximal:
Este malentendido viene del hecho de que después de la optimización elijo la que tiene el máximo beneficio, pero con la mínima detracción de fondos, en relación con el saldo actual.
En el probador, la reducción relativa siempre es mayor o igual que la reducción máxima.
Dado que mi lote mínimo para abrir una orden depende del tamaño del saldo y se determina automáticamente, esto plantea la cuestión:
¿Cómo puedo elegir el lote máximo de apertura de la orden en el que la reducción relativa es igual a la reducción máxima? Esto, por supuesto, también depende de la estrategia elegida.
He aquí una interesante estadística de pruebas individuales sobre garrapatas reales, con un depósito de 5000, desde principios de año.
Hay diferentes lotes mínimos para abrir una orden con 5000 de depósito.
Sería mejor si se añadiera la reducción relativa por medios a la tabla de optimización.
los registros en el probador cuando se ejecuta una sola pasada es... bueno, no es por ser sarcástico - esto es sólo una burla
una sola pasada dura 2 segundos, al final de la pasada muestro un par de líneas de información del servicio en OnTester()
entonces tengo que empezar la siguiente pasada, pero no, espero 2-3 segundos hasta que se imprima todo el registro para poder leer mi información
el hecho de que una sola pasada del probador lleve 2 Mb.... educadamente silencioso - ¿quién va a mirar 2 MB de información sobre las transacciones? - sí puede ser necesario, pero creo que debería ser una opción adicional, no permanente como ahora
como ya sabes, si eres desarrollador, haz que el menú contextual de la pestaña "Mostrar pedidos" se marque y elimina la opción de mostrar todo excepto los pedidos; llevamos años pidiéndolo,
Si queremos ver sólo la información sobre el comienzo y el final de una prueba en el registro - sería muy conveniente analizar la estrategia basada en el registro (podríamos dividir cada prueba por la línea "_______________"), ¡sería genial!
sería separar cada prueba con una línea "_______________"
Apoyado.
Apoyado.
Mm-hmm,
Si sabes cómo utilizarlo, puedes hacer clic en una docena de pases individuales y luego analizar o analizar el registro sin mirar el gráfico y las pestañas de backtest para seleccionar los TCs necesarios
ha hecho una búsqueda automatizada de una cartera de TS, necesita mirar la pestaña "Graph" del probador .... estaría bien, pero hay que ver unas 10.000 fotos "gráficas"
necesitan la capacidad de guardar un probador de dicha función de programación
ZS: ¿esta opción está ahí y no la he encontrado? - Si no es así, agradecería una opción personalizada para generar dichos gráficos
En general, nada impide generarlo usted mismo a partir de las transacciones al final de la prueba, pero la función regular será sin duda más conveniente.