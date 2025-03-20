Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 73
un nuevo giro en el modo de todos los personajes:
hizo 31 pases (por el registro también) en la tabla sólo 24 filas.
31 - los nuevos dejaron de añadirse por sí solos
robot no recompiló.
AÑADIDO: lo he solucionado - hay un array fuera de rango por varios caracteres. no me he dado cuenta antes de que se saltaban esas pasadas. no hay errores en una sola pasada, la prueba llega hasta el final...
¿Se utilizan para convertir en beneficio o margen en la moneda del depósito (el probador los añade automáticamente al abrir una posición)?
no, son exóticos como SGDNOK, PLNTRY
¿Y para qué están optimizados? ¿Qué contiene su pliego de condiciones?
Si "cuenta el beneficio en pips", ¿aparecen símbolos adicionales?
Un optimizador se diferencia de uno simple en que no hay un registro para cada pedo. Es probable que la tala de árboles genere una gran parte del frenado.
En Terminal un EA de una cesta de 20 EAs funciona bien.
dejó de jugar (¡no se reinició! el ordenador dormía en modo de hibernación)... nuevo día, nuevas bromas: el array fuera de rango en el pase de grupo falta en el pase individual... Tendrá que solucionarlo, a ver cómo se desarrollan todas estas bromas.
Y así los símbolos habituales, método de cálculo de beneficios - FX
AÑADIDO:
Hice pruebas individuales en USDRUB, noté 3 nuevos símbolos:
como se puede ver tienen CHF en común, pero USDRUB y
que no había notado antes: en la especificación al símbolo:
y el probador no duda en abrir a las 0:00, es decir, en una barra de cotización pero no de negociación
¿añadir un conjunto adecuado de valores (sin nombres) de los parámetros de entrada?
Una característica interesante de la genética. En la profundidad del algoritmo, he sustituido la multiplicación por uno por un factor de optimización, cuyo rango de optimización incluye el mismo.
Cuando activé la optimización de este parámetro en la genética, no pude ni siquiera acercarme al resultado mostrado por la genética antes de introducir el parámetro.
¿Entiendo correctamente que en una situación así, la introducción de un nuevo parámetro añade tantos nuevos extremos locales que no hay forma de alcanzar el "antiguo" máximo? Es decir, esto indica que el parámetro introduce ruidos, en lugar de introducir algo claro.
¿Es correcto considerar el nuevo parámetro de entrada como basura?