mktr8591 :
Tal vez esto ayude a https://www.mql5.com/ru/forum/371894

Muchas gracias. Esto solucionó mi problema y ahora obtengo los valores correctos.

 

En la captura de pantalla se puede ver que 18 agentes están trabajando en nombre de una Terminal (optimización) y uno en nombre de otra (pases simples). Observe la dirección resaltada de cada agente en la captura de pantalla: 127.0.0.1:30xx. No se superponen. Es decir, cada núcleo de la CPU está ocupado por su propio agente. MT5 distribuye los agentes de forma correcta.

El gestor de agentes es muy bueno en la distribución de agentes a los núcleos.
 

Colegas, tengo que volver a plantear esta cuestión(((

Todos los días instalo el Agente Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y al cabo de un rato (durante el día) se pone en marcha con todos los agentes. Vuelve a instalarlo y da vueltas y vueltas(((( ¡Que cosa más molesta es esto!( Ni siquiera voy a preguntar por qué pasa, pero sólo gritando: ¿cómo coño se para?


Gracias.

igogo #:

Colegas, tengo que volver a plantear esta cuestión(((

Todos los días instalo el Agente Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y al cabo de un rato (durante el día) se pone en marcha con todos los agentes. Vuelve a instalarlo y da vueltas y vueltas(((( ¡Que cosa más molesta es esto!( Ni siquiera voy a preguntar por qué pasa, pero sólo gritando: ¿cómo coño se para?


Gracias.

Yo mismo he resuelto el problema https://www.mql5.com/ru/forum/73398/page5#comment_32134043

Hola,
¿Alguien puede decirme por qué aparecen estas bandas en el simulador de  estrategias de MT5?

Gracias anticipadas,

(No está cargado ningún indicador)

 
Juan Luis De Frutos Blanco #:
Hola,
¿Alguien puede decirme por qué aparecen estas bandas en el simulador de  estrategias de MT5?

Gracias anticipadas,

(No está cargado ningún indicador)

Lo que ves son las lineas de precio Ask y precio Bid.

Los he puesto en morado y Dorado, para que veas cuál es cuál.

Un saludo.

P.D: De todas formas, tengo mis dudas de que la representación sea correcta, ya que siempre se ven en la parte inferior y superior de la vela, lo cuál no tiene mucho sentido

 
Enrique Enguix #P.D: De todas formas, tengo mis dudas de que la representación sea correcta, ya que siempre se ven en la parte inferior y superior de la vela, lo cuál no tiene mucho sentido

Es la representación del Ask/Bid, como bien dices, pero del spread.

En otras palabras, la barra representa el Bid, mientras que las líneas representan el Ask y el Bid en función del spread.

Esto permite visualizar rápidamente el spread a través del espacio generado en la parte superior, ya que cualquier variación en el spread afecta al Ask.

Lo importante es que esta es una forma rápida de visualizar el spread como promedio.
 
Enrique Enguix #:

Lo que ves son las lineas de precio Ask y precio Bid.

Los he puesto en morado y Dorado, para que veas cuál es cuál.

Un saludo.

P.D: De todas formas, tengo mis dudas de que la representación sea correcta, ya que siempre se ven en la parte inferior y superior de la vela, lo cuál no tiene mucho sentido

Controlado.

Muchas gracias.

