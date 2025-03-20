Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 84
Tal vez esto ayude a https://www.mql5.com/ru/forum/371894
Muchas gracias. Esto solucionó mi problema y ahora obtengo los valores correctos.
En la captura de pantalla se puede ver que 18 agentes están trabajando en nombre de una Terminal (optimización) y uno en nombre de otra (pases simples). Observe la dirección resaltada de cada agente en la captura de pantalla: 127.0.0.1:30xx. No se superponen. Es decir, cada núcleo de la CPU está ocupado por su propio agente. MT5 distribuye los agentes de forma correcta.
Colegas, tengo que volver a plantear esta cuestión(((
Todos los días instalo el Agente Probador de Estrategias de MetaTrader 5 y al cabo de un rato (durante el día) se pone en marcha con todos los agentes. Vuelve a instalarlo y da vueltas y vueltas(((( ¡Que cosa más molesta es esto!( Ni siquiera voy a preguntar por qué pasa, pero sólo gritando: ¿cómo coño se para?
Gracias.
Yo mismo he resuelto el problema https://www.mql5.com/ru/forum/73398/page5#comment_32134043
Gracias anticipadas,
(No está cargado ningún indicador)
Lo que ves son las lineas de precio Ask y precio Bid.
Los he puesto en morado y Dorado, para que veas cuál es cuál.
Un saludo.
P.D: De todas formas, tengo mis dudas de que la representación sea correcta, ya que siempre se ven en la parte inferior y superior de la vela, lo cuál no tiene mucho sentido
Es la representación del Ask/Bid, como bien dices, pero del spread.
En otras palabras, la barra representa el Bid, mientras que las líneas representan el Ask y el Bid en función del spread.
Esto permite visualizar rápidamente el spread a través del espacio generado en la parte superior, ya que cualquier variación en el spread afecta al Ask.
Controlado.
Muchas gracias.