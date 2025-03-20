Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 63
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Antes de pulsar Stop, veo en los registros y en la tabla de optimización que ya se han contabilizado los pases erróneos. Entonces pulso Stop, porque no tiene sentido continuar.
He entendido mal la pregunta.
Sí, como norma, debe pulsar Stop al menos una vez en la Optimización anterior. Pero en cuanto das con una Optimización errónea, todas las siguientes también lo son (ya no cambio el intervalo de tiempo).
Quizás alguien se conecte a la repetición. Es extraño que no te funcione, pero a mí me funciona rápido en un Terminal limpio.
Se reproduce exactamente con el stop pulsado.
Cómo se puede entender
Reproducido exactamente con una pulsación de la parada.
Afrontarlo
Colgándome por atrapar al escurridizo Joe.
A menudo ocurre que se empieza la optimización y se olvida de tener en cuenta algo. Tienes que parar, corregir y empezar exactamente lo que querías al principio.
Así, esta variante errónea de lanzamiento de la Optimización se queda colgada en forma de caché innecesaria, parpadeando ante tus ojos en la lista de cachés, etc.
Le sugiero que piense en esta opción. Si se ha hecho clic en el botón Stop, muestra una X al lado, que borra esta entrada de la caché de basura cuando se hace clic.La cadena de búsqueda es: Uluchshenie 008.
Una gran petición al abrir un gráfico de una sola pasada en el comentario del gráfico, para dar no sólo los datos del EA, sino también el nombre del archivo tst correspondiente.
Una petición similar para los gráficos de optimización. Al menos indique en algún lugar el nombre del archivo opt.Cadena de búsqueda: Uluchshenie 009.
Hace mucho tiempo que no puedo utilizar el probador de estrategias de MT5 correctamente.
Antes de hoy, podía utilizar la versión 2280 en mi núcleo local de la CPU y obtener los resultados correctos.
Así que durante mucho tiempo tuve que esperar pacientemente a que las optimizaciones se hicieran en el ordenador local mientras se desperdiciaba mucha potencia de cálculo desplegada en la LAN.
Estoy deseando que metaquotes corrija los errores en la nueva versión, haciendo del probador de estrategias una herramienta que al menos funcione.
Y hoy por fin he conseguido la versión 2340.
Entonces descubrí que incluso las tareas de optimización en el núcleo local de la CPU no obtenían los resultados adecuados.
Siento no haber traducido mi post del inglés al ruso, porque me temo que la calidad de la traducción del software no es buena.
Entonces descubrí que incluso las tareas de optimización en el núcleo local de la CPU no obtenían los resultados adecuados.
Varias de las últimas páginas de este hilo están dedicadas a este problema. Los desarrolladores consiguieron reproducir el fallo ayer y lo están arreglando.
Las últimas páginas de este hilo se han dedicado a este problema. Los desarrolladores consiguieron reproducir el fallo ayer y están trabajando para solucionarlo.
Me alegro mucho de oírlo. Ahora empiezo a rezar.
Gracias por toda su ayuda.
No hay prohibición
Tengo una DLL escrita en C#. Ayer funcionaba.
Hoy en día, al intentar ejecutar un EA de este tipo (simplificado al mínimo):
Se da en el tronco:
Aparentemente el problema es que por alguna razón se busca el archivo ex5((((
Hola, perdón por no publicar en ruso ya que no conozco este idioma.
Mi mensaje está relacionado con la cuestión DLL ingram publicado.'ve acaba de actualizar a MetaTrader 2340 y me di cuenta de que se rompió la costumbre de C ++ DLL de carga enla Estrategia Tester. Tengo un EA que utiliza una DLL personalizada y ha dejado de funcionar porque el Probador de Estrategias no puede cargar la DLL. Antes de la versión 2340, todo funcionaba correctamente. Estoy utilizando el modo de visualización.
Escribí un simple EA con un test.dll para reproducir este error. La DLL de prueba exporta sólo una función, que es "void __stdcall test(int & x)".
2020.02.21 22:57:17.607 Archivo de comprobación C:\NUsers\Luis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\NMQL5\NExpertos\Luistests\TestExpert\TestDLL.ex5 error de apertura [2]
Aquí está el código de EA:
Y aquí está el código DLL (C++)
He adjuntado el ejemplo de EA para reproducir este problema. ¿Cómo resolver este problema?
Gracias