Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 67
Para tratar de forma más eficaz los problemas/fallas en el Comprobador, se necesitan sus registros y los registros de todos los Agentes. Guardarlas todas en un archivo y publicarlas aquí es bastante difícil para mucha gente. Especialmente los que no tienen un gestor de archivos.
Sugiero que en este menú
Propongo que añadamos una opción de "guardar todos los registros en el archivo". Para guardar un archivo ZIP de todos los registros, incluyendo las rutas de las subcarpetas.
Cadena de búsqueda: Uluchshenie 013.
@Slava ¿qué significa este registro de agentes? Este es el fragmento completo de principio a fin.
Se ha interrumpido la comunicación. Cuando se rompe la conexión, el comprobador debe terminar.
En la siguiente conexión entrante desde el terminal del cliente resultó que el comprobador aún no ha terminado su trabajo. Por lo tanto, la conexión entrante ha sido rechazada.
No hay prohibición
Rashid, por favor, compruébalo ahora. fxsaber dice que ha sido autobaneado de nuevo.
No tiene ninguna prohibición.
He eliminado la configuración de la conexión de Jamdisk en la carpeta del probador de MT5.
Con la versión 2347 parece que el probador de estrategias puede ejecutar las pruebas de optimización con normalidad.
Los resultados de todas las pruebas de optimización son ahora exactamente los mismos que los de las pruebas individuales.
@fxsaber @Slava
No tiene ninguna prohibición.
Todo ha vuelto a la normalidad. La situación problemática es la siguiente.
Las dos veces me he metido en ella durante una larga sesión de escritura de un gran post con subida de imágenes.
Largo - probablemente más de una hora (se distrajo muchas veces, luego volvió). Probablemente un sistema de seguridad que se activa con este comportamiento.
Para aclarar, el sitio se vuelve inaccesible durante muchas horas. Imagen superior.
El error 403 no es una prohibición
El año pasado tuve un error 403 en mi PC, pero leí el foro en mi Android durante unas 5 horas sin problemas.
Reinicié el módem y todo funcionó bien de inmediato.
El error 403 no es una prohibición
El año pasado tuve un error 403 en mi PC, pero leí el foro en mi Android durante unas 5 horas sin problemas.
Reinicié el módem y todo empezó a funcionar bien inmediatamente.
Android debe haber sido con una IP diferente.
El router no está obligado a cambiar de IP tras el reinicio. Es comprensible que se produzca el bloqueo de la IP.