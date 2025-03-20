Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 60
¿Pruebas/optimización en garrapatas reales?
¿Agentes propios o desde la nube?
Si las pruebas se realizan en un símbolo personalizado, los agentes de la nube desaparecen. Así que los agentes son suyos, y puedes sacar sus registros y ver en los registros cómo se sincronizó el historial
Agentes propios y personalizados, sincronización sin errores en ticks reales. Asesor experto para la repetición.
Por el valor de la primera línea, queda inmediatamente claro que el valor no tiene sentido: no puede ser tan diferente de los valores de las otras líneas.
Y corriendo un solo.
99% de basura en los ticks durante la optimización GA. Dime si fuiste capaz de reproducirlo o no.Cadena de búsqueda: Oshibka 005.
Hay que mirar el registro de optimización del agente en el que se emitió el valor sin sentido.
Y el registro de pruebas de la correspondiente pasada única.
Mira el valor único. Es correcto y muy diferente de todos los valores del optimizador, no sólo de uno. Es decir, el error está literalmente en cada línea del optimizador.
Miraré los registros. Sería bueno que lo hicieras por tu cuenta.Resaltar el valor correcto. Revisa el registro. Sólo Core1 tiene el valor correcto.
Revisa el registro. Sólo Core1 tiene el valor correcto.
¿Qué hay en los registros de los agentes? Ahí es donde se escribe la sintonía de la historia.
He probado con diferentes personajes ya que no siempre se reproduce. Registros de agentes en la optimización.
Núcleo1.
Núcleo2.
¿Y en uno de estos Agentes obtuvo resultados erróneos?
No tenía ningún registro de esa situación, ya que tenía prohibido escribir registros. Así que tuve que iniciar otra copia de la Terminal desde cero y repetir el experimento, donde los registros están todos escritos.
Arriba están los registros de optimización. Allí cada Agente contó dos pasadas, tras las cuales se pulsó el botón de Stop, ya que los resultados de OnTester son ramificados para cada uno de los Agentes.
Los registros de los dos Agentes anteriores. Intentaré crear una situación que puedas reproducir por ti mismo.
Eso es exactamente lo que pregunto sobre los registros de los Agentes. ¿Los resultados fueron erróneos para ambos agentes?
Necesito ver los registros de los agentes con resultados correctos y los registros de los agentes con resultados incorrectos
Ambos Agentes obtuvieron resultados erróneos en los pases de optimización. Casi logré reproducirlo en una Terminal limpia... Lo publicaré dentro de un rato.
ZS Por cierto, ¿cuál es la razón por la que los Agentes siguen colgados en la memoria después de cerrar el Terminal?