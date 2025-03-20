Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 61
Agentes propios y personalizados, sincronización sin errores en ticks reales. EA para la reproducción.
Resultado.
Por el valor de la primera línea, queda inmediatamente claro que el valor no tiene sentido: no puede ser tan diferente de los valores de las otras líneas.
Y corriendo un solo.
99% de basura en los ticks durante la optimización GA. Dime si fuiste capaz de reproducirlo o no.Cadena de búsqueda: Oshibka 005.
Por cierto, ¿cuál es la razón de que los Agentes sigan en la memoria después de cerrar el Terminal?
No deberían.
¿Están colgados durante mucho tiempo? Unos pocos segundos son aceptables.
Mostrar los registros del terminal y del probador después de cerrar el terminal. Y los registros de los agentes después de cerrarlos.
Esperé un minuto (no pude borrar la carpeta Tester). Terminé clavándolas a mano. No lo he reproducido.
...
Queridos administradores, Saber parece estar en autobahn, por favor, solucionadlo. No puede publicar en el foro y el sitio está generalmente bloqueado para él.
Gracias.
Si aún no lo has resuelto, sugiere reiniciar el router. No está tachado, así que no está prohibido.
ok
Hace poco tuve un sombrero rojo cuando me conecté que estaba baneado por N años, casi me da un ataque al corazón. Con el tiempo me di cuenta de que era porque me había conectado a través de mi teléfono móvil. Tengo una IP dinámica prohibida. Es estúpido prohibir por IP, sabiendo que cambian, y además, una dirección puede ser de mucha gente.
Queridos administradores, Saber parece estar en autobahn, por favor, arregladlo. No puede publicar en el foro y el sitio está bloqueado para él.
Gracias por la ayuda.
No reproducible
1. Descomprima el archivo en una carpeta con un terminal limpio.
fxsaber, 2020.02.20 14:57
2. Ejecute el script fxsaber\CreateSymbol.ex5.
En unos segundos aparecerá un gráfico del símbolo personalizado.
2. Abra el comprobador (CTRL+R) y seleccione el ajuste marcado.
3. Haga clic en Inicio en la ventana del Comprobador aparecida.
4. Cuando los primeros resultados de optimización estén disponibles, pulse Stop.
5. Cambie la fecha de inicio del intervalo a 2019.11.01 en la configuración del comprobador y pulse Inicio.
6. Los valores delirantes en los resultados de la optimización (de la fuente, se puede ver que no pueden diferir entre sí por más de 50).
Repite estos pasos varias veces. El 100% reprodujo el problema. Quien lo pruebe, que me avise.