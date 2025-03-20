Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 70
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Nos falta mucho la funcionalidad de marcar una fila en la pestaña de optimización, la casilla de verificación seguramente ocupará espacio (otra columna?) pero al menos resaltar los pases de interés en color es una funcionalidad muy útil
por ejemplo, haciendo doble clic en la línea de la columna "Pathway" se podría poner en cursiva el paso de interés para la optimización
Creo que sería bastante funcional - ordenados por hacer clic en la cabecera, haga doble clic en la línea lanzó una sola pasada, usted piensa que el pasaje es exitoso - marcado con un doble clic en la columna de la izquierda, a continuación, evaluar los pasajes de interés
HH: Y sólo puede permitir la edición de la columna de paso, en lugar de resaltar la fuente - acaba de hacer clic para grabar Mejor, Mundo, Super Mundo!!! eh sueños
Nos falta mucho la funcionalidad de marcar una fila en la pestaña de optimización, la casilla de verificación seguramente ocupará espacio (otra columna?) pero al menos resaltar los pases de interés en color es una funcionalidad muy útil
por ejemplo, haciendo doble clic en la línea de la columna "Pathway" se podría poner en cursiva el paso de interés para la optimización
Creo que sería bastante funcional - ordenados por hacer clic en la cabecera, haga doble clic en la línea lanzó una sola pasada, usted piensa que el pasaje es exitoso - marcado con un doble clic en la columna de la izquierda, a continuación, evaluar los pasajes de interés
HH: Y sólo puede permitir la edición de un pase de columna, en lugar de resaltar la fuente - acaba de hacer clic para grabar Mejor, Kool, SuperKool!!! Eh sueños
Sí, eso sería útil. Tal vez crear un complemento de la interfaz gráfica de usuario en la parte superior del probador, como lo hicieron una vez en la Terminal.
La genética da una imagen como ésta.
Sólo se ha observado algo similar al hacer varias genéticas consecutivas. La imagen parece seis carreras. Pero es una genética en seis núcleos.
¿Cuál podría ser la razón?
¿Cómo puede MQL+WinAPI recuperar esta información?
Lo necesito para los filtros.
ZZZ Ahora estoy haciendo lo más difícil: abro/cierro una posición y calculo la comisión resultante.
¿Cómo puede MQL+WinAPI recuperar esta información?
Lo necesito para los filtros.
Actualmente estoy haciendo lo más grueso: abro/cierro una posición y calculo la comisión resultante.
Se puede hacer un lote que ejecute pruebas cortas en tester en todos los símbolos y obtener la comisión, pero es una solución completamente de puerta trasera, supongo.
Podrías hacer un lote que ejecute pruebas cortas en el probador en todos los personajes y obtener comisiones de esa manera, pero eso es una solución completamente atrasada, supongo
Eso es lo que estoy haciendo. No necesitas el lote ya que hay un modo de Optimización para todos los personajes.
La genética da una imagen como ésta.
Sólo se ha observado algo similar al hacer varias genéticas consecutivas. La imagen parece seis carreras. Pero es una genética en seis núcleos.
¿Cuál podría ser la razón?
¿Hay plazos en los parámetros de entrada?
¿Hay plazos en los parámetros de entrada?
No. El código es por ticks, no tiene nada que ver con las barras.