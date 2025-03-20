Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 30

En el modo de pips la equidad se toma del techo.


EA para la reproducción.

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

int OnInit() { return(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0) == -1); }
 

Me gustaría añadir al mensaje anterior que en el backtest el beneficio neto y el beneficio total también se reportan incorrectamente, y, como consecuencia, también el pago esperado. El saldo final es incorrecto en el registro.

exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 (6460.0 / 6659.0 / 6460.0)                             
deal #2  buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order #2)                                
 deal performed [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                             
order performed buy 1.00 at 6659.0 [#2  buy 1.00 PLZL at 6659.0]                         

position closed due end of test at 7093.0 [#2  buy 1.00 PLZL 6659.0]                             
deal #3  sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order #3)                               
 deal performed [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                            
order performed sell 1.00 at 7093.0 [#3  sell 1.00 PLZL at 7093.0]                               
final balance 104340.00 pips                            

En las órdenes y operaciones, el beneficio y el saldo también son incorrectos. Tal vez, puede haber algo más que no he notado a la vez.

Parece que en algún otro lugar hay un recálculo innecesario en/desde los pips y sumando ladrillos y bates.

Ivan Titov:
Envío tanto en la solicitud de comercio como en la llamada a la función el mismo volumen (otros parámetros son los mismos también). Pero la función devuelve un valor, y el margen libre disminuye en otro valor después de la ejecución de la solicitud de negociación. No hay otras órdenes pendientes o posiciones abiertas.

Por favor, código mql5 que pueda ser compilado y ejecutado. Descripción en qué personaje y en qué servidor, en qué fecha.

 

¿Por qué el comprobador visual muestra el mismo beneficio con diferentes lotes y los mismos precios de apertura y cierre?



 
Ivan Titov:

¿Por qué diferentes lotes y los mismos precios de apertura y cierre muestran el mismo beneficio en el comprobador visual?



Porque alguien puso el parámetro sin pensar:


 
Vladimir Karputov:

Por favor, código mql5 que pueda ser compilado y ejecutado. Descripción en qué símbolo y en qué servidor, en qué fecha.

Se adjunta código y capturas de pantalla de la prueba. Otkritie broker, Open-Demo: cuenta demo


Aclaración al #258:

El terminal no aparece durante unos 5 minutos la primera vez que se inicia. Esto no ocurrió al principio. Esto ocurre si se ha abierto un probador.

 

Puse Win10 en VirtualBox, ejecuté el agente en él, pero en el terminal del host no puedo transferir el trabajo al agente, el agente está "listo" y la optimización no va, registro del probador:

.........................................................................................................

2019.11.22 18:32:47.821 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:50.118 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:52.317 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:54.421 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000

2019.11.22 18:32:56.385 Probador caché de resultados utilizada 0 veces

2019.11.22 18:32:56.385 Probador optimización genética terminada en la pasada 0 (de 158327079526)

2019.11.22 18:32:56.385 statistics optimization done in 1 minutes 33 seconds

2019.11.22 18:32:56.385 Agente_192.168.1.5:2000 conexión cerrada

2019.11.22 18:32:56.385 Probador detenido por el usuario

Aquí hay una captura de pantalla del agente en la máquina virtual y el registro:

¿qué estoy haciendo mal?

¿por qué está configurada la dirección de registro del agente 0.0.0.0 en lugar de 192.168.1.5 en el gestor de metatester64?

 
@Vladimir Karputov, por favor, acelera la consideración del problema, un trabajo importante depende de ello.
Por favor, muestre los milisegundos cuando vea el historial de operaciones de una sola pasada.
