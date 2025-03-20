Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 30
En el modo de pips la equidad se toma del techo.
EA para la reproducción.
Me gustaría añadir al mensaje anterior que en el backtest el beneficio neto y el beneficio total también se reportan incorrectamente, y, como consecuencia, también el pago esperado. El saldo final es incorrecto en el registro.
En las órdenes y operaciones, el beneficio y el saldo también son incorrectos. Tal vez, puede haber algo más que no he notado a la vez.
Parece que en algún otro lugar hay un recálculo innecesario en/desde los pips y sumando ladrillos y bates.
Envío tanto en la solicitud de comercio como en la llamada a la función el mismo volumen (otros parámetros son los mismos también). Pero la función devuelve un valor, y el margen libre disminuye en otro valor después de la ejecución de la solicitud de negociación. No hay otras órdenes pendientes o posiciones abiertas.
Por favor, código mql5 que pueda ser compilado y ejecutado. Descripción en qué personaje y en qué servidor, en qué fecha.
¿Por qué el comprobador visual muestra el mismo beneficio con diferentes lotes y los mismos precios de apertura y cierre?
Porque alguien puso el parámetro sin pensar:
Por favor, código mql5 que pueda ser compilado y ejecutado. Descripción en qué símbolo y en qué servidor, en qué fecha.
Se adjunta código y capturas de pantalla de la prueba. Otkritie broker, Open-Demo: cuenta demo
Aclaración al #258:
El terminal no aparece durante unos 5 minutos la primera vez que se inicia. Esto no ocurrió al principio. Esto ocurre si se ha abierto un probador.
Puse Win10 en VirtualBox, ejecuté el agente en él, pero en el terminal del host no puedo transferir el trabajo al agente, el agente está "listo" y la optimización no va, registro del probador:
.........................................................................................................
2019.11.22 18:32:47.821 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:50.118 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:52.317 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:54.421 Agente_192.168.1.5:2000 conectándose a 192.168.1.5:2000
2019.11.22 18:32:56.385 Probador caché de resultados utilizada 0 veces
2019.11.22 18:32:56.385 Probador optimización genética terminada en la pasada 0 (de 158327079526)
2019.11.22 18:32:56.385 statistics optimization done in 1 minutes 33 seconds
2019.11.22 18:32:56.385 Agente_192.168.1.5:2000 conexión cerrada
2019.11.22 18:32:56.385 Probador detenido por el usuario
Aquí hay una captura de pantalla del agente en la máquina virtual y el registro:
¿qué estoy haciendo mal?
¿por qué está configurada la dirección de registro del agente 0.0.0.0 en lugar de 192.168.1.5 en el gestor de metatester64?