1. Descomprima el archivo en la carpeta vacía del Terminal.
2. Ejecute el script fxsaber\CreateSymbol.ex5.
En unos segundos aparecerá el gráfico del símbolo personalizado.
2. Abra el comprobador (CTRL+R) y seleccione el ajuste marcado.
3. Haga clic en Inicio en la ventana del Comprobador aparecida.
4. Cuando los primeros resultados de optimización estén disponibles, pulse Stop.
5. Cambie la fecha de inicio del intervalo a 2019.11.01 en la configuración del comprobador y pulse Inicio.
6. Los valores delirantes en los resultados de la optimización (de la fuente, se puede ver que no pueden diferir entre sí por más de 50).
Repite estos pasos varias veces. El 100% reprodujo el problema. Quien lo pruebe, que me avise.
Lo intentaré.
Tú a su vez prueba con las garrapatas con las que intenté reproducir. Servidor MetaQuotes-Demo
1. Creado desde el diálogo de la terminal un símbolo personalizado basado en el CHFJPY (sólo se ha cambiado el nombre)
2. exportar los ticks del CHFJPY de varios años a un archivo csv
3. importar estos ticks en CHFJPY.custom
4. Ejecute su Asesor Experto para la optimización genética. En diferentes combinaciones
Tú a su vez prueba con las garrapatas con las que intenté reproducir. Servidor MetaQuotes-Demo
Reproducido. Con esta gama de entradas.
Los resultados no deben diferir en más de 50 entre sí.
Ordene en orden ascendente, y luego compare las líneas más altas y más bajas.
SZZ Repite los pasos 3-6 desde aquí. Con las mismas fechas.
Probé el CHFJPY original en MQ-Demo. ¡Lo he jugado!
Probé el CHFJPY original en MQ-Demo. ¡Lo he jugado!
Haciendo lo mismo. No se reproduce.
¡Vamos a tener algunos registros de agentes probadores!
Haciendo lo mismo. No está jugando.
¡Dame los registros de los agentes probadores!
Adjunto todos los registros.
He adjuntado todos los registros.
Ha reproducido el problema en un forex CHFJPY normal, ni siquiera uno personalizado
Sí, en uno normal. Me dio curiosidad por las garrapatas en los pases allí, así que añadí algunas líneas a la EA.
Luego tomé dos archivos y los comparé usando el script.
Resultado.
La optimización se realizó a partir de 2019.06.01. En los resultados se ve claramente que los primeros ticks son de una fecha diferente. Y estas fechas son diferentes entre sí.
ZS hizo una comprobación extra. Los ticks registrados en cada pase de delirio no cambian: el primer tick es igual al último. En general, los pases de GA siguen una extraña secuencia de ticks.
En general, los pases de GA siguen unas extrañas secuencias de tics.
Reproducido en modo de fuerza bruta completa. El problema afecta a todos los modos de optimización.
Sí, en uno normal. Me dio curiosidad por las garrapatas en los pases allí, así que añadí algunas líneas a la EA.
Luego tomé dos archivos y los comparé a través del script.
Resultado.
La optimización se realizó a partir de 2019.06.01. En los resultados se ve claramente que los primeros ticks son de una fecha diferente. Y estas fechas son diferentes entre sí.
¿El efecto se produce sólo cuando se completa la optimización anterior antes de tiempo desde el botón "Stop"? ¿O también con la terminación normal?
Antes de pulsar Stop, veo en los registros y en la tabla de optimización que ya se han contabilizado los pases erróneos. Entonces pulso Stop, porque no tiene sentido continuar.
Has entendido mal la pregunta.
Sí, como norma, debe pulsar Stop al menos una vez en la Optimización anterior. Pero en cuanto das con una Optimización errónea, todas las siguientes también lo son (ya no cambio el intervalo de tiempo).
Quizás alguien se conecte a la repetición. Es extraño que a ti no te funcione, pero a mí en un Terminal limpio se reproduce rápidamente.
ZS Sería bueno tener algún tipo de beta cerrada con el máximo de registros en el lado de los Agentes. Entonces los registros de mi máquina pueden haber localizado el problema.