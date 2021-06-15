¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 36
Por ello, es imposible buscar señales en todo el servicio.
Lo lógico es encontrar primero las señales adecuadas según su rendimiento comercial, y luego encontrar un corredor apropiado para ellas.
Es decir, primero se selecciona la señal y luego el corredor. No al revés
Sus señales están disponibles en el sitio web independientemente de su corredor. No sé cuál es el problema.
A falta de poder automatizar la búsqueda de la señal adecuada para las condiciones requeridas.
Lo primero que implementé a través del parsing fue utilizar todos los scripts estadísticos de kodobase aplicados al estado de la señal. Esto incluye la adición del historial de operaciones de la señal al gráfico por varios scripts de terceros y el análisis de varios índices de la operación de la señal por scripts de terceros, etc. Es decir, la señal fue tratada como un historial comercial ordinario. Los scripts de terceros (incluso los antiguos), gracias a las nuevas características de MQL, funcionaban con la adición de un inluder. Es muy conveniente aplicar todos los años de kodobase a las señales.
Pero el estado era parsing, cuando webrequest todavía era capaz de entrar en MQL5.com. Ahora también se le ha quitado esta oportunidad. No tengo una manera fácil de cargar el CSV a través del navegador, y luego cargarlo para analizarlo.
Por eso es imposible hacer una búsqueda de señales en todo el servicio.
Tiene sentido encontrar primero las señales adecuadas para su rendimiento comercial, y luego encontrar el corredor adecuado para ellas.
No, tenemos un entendimiento diferente: debes trabajar con señales en el entorno que está disponible para ti.
No hay ninguna tarea para dar acceso a toda la base de señales desde el terminal.
Hay una sección sobre la gestión de las señales de comercio de MQL5. Sin embargo, no muestra el historial de señales.
Un grupo de funciones diseñadas para gestionar las señales de negociación. Estas funciones permiten:
Función
Acción
SignalBaseGetDouble
Devuelve el valor de una propiedad de tipo doble para la señal seleccionada
SignalBaseGetInteger
Devuelve el valor de una propiedad de tipo entero para la señal seleccionada
SignalBaseGetString
Devuelve el valor de la propiedad de tipo cadena para una señal seleccionada
SignalBaseSelect
Selecciona una señal para trabajar a partir de la base de señales de negociación disponibles en el terminal
SignalBaseTotal
Devuelve la cantidad total de señales disponibles en el terminal
SignalInfoGetDouble
Devuelve el valor de la propiedad double-type de la configuración de la copia de la señal comercial
SignalInfoGetInteger
Devuelve un valor de tipo entero de la configuración de la copia de la señal de comercio
SignalInfoGetString
Devuelve el valor de una propiedad de cadena de la configuración de la copia de la señal de comercio
SignalInfoSetDouble
Establece el valor de una propiedad doble en la configuración de la copia de la señal comercial
SignalInfoSetInteger
Establece el valor de una propiedad de tipo entero en la configuración de la copia de señales comerciales
SignalSubscribe
Establece la suscripción a la copia de señales de comercio
SeñalUnsubscribe
Darse de baja de la copia de señales de comercio
Las señales filtradas por la compatibilidad con la cuenta comercial actual están disponibles en el terminal.
Esta última restricción excluye cardinalmente la posibilidad de analizar las señales manualmente. Sí, debe hacerse para los usuarios manuales del terminal, pero el programador tiene que ir al sitio MQL5.com para el análisis del software, que es exactamente lo que la mayoría de los comerciantes hacen. Esto da lugar a una carga adicional en el servidor web y a bicicletas en forma de analizadores web mal escritos. Sin embargo, de hecho, la notoria "compatibilidad" sólo es necesaria para dos funciones de la lista: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.
Estaba soñando con lo genial que sería escribir un programa en MQL5 que seleccione las señales por criterios personalizados y cree una lista corta de esas señales directamente en el gráfico de MetaTrader 5. ¡Y cuántas oportunidades se abrirían para los inversores profesionales que buscan señales de trading con las características especificadas!
Tienes una percepción unilateral.
Piensa en los demás e inmediatamente tu imagen del mundo se rompe en pedazos. Y si profundizas en el nivel de percepción, te iluminarás.
Yo también me pregunto cómo algunas señales llegan a la cima, enMT5.
Me pregunto cómo han podido llegar a una fórmula de clasificación tal que la señal "A" está en la página 4 y la "B" en la página 1 .
¿Puede explicarlo, por favor?
¿Cuál es la diferencia entre las dos señales?