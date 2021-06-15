¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 36

Nuevo comentario
 
fxsaber:

Por ello, es imposible buscar señales en todo el servicio.

Lo lógico es encontrar primero las señales adecuadas según su rendimiento comercial, y luego encontrar un corredor apropiado para ellas.

Es decir, primero se selecciona la señal y luego el corredor. No al revés

Tiene señales disponibles en el sitio web, independientemente del corredor. ¿Cuál es el problema?
 
Rashid Umarov:
Sus señales están disponibles en el sitio web independientemente de su corredor. No sé cuál es el problema.

A falta de poder automatizar la búsqueda de la señal adecuada para las condiciones requeridas.

Lo primero que implementé a través del parsing fue utilizar todos los scripts estadísticos de kodobase aplicados al estado de la señal. Esto incluye la adición del historial de operaciones de la señal al gráfico por varios scripts de terceros y el análisis de varios índices de la operación de la señal por scripts de terceros, etc. Es decir, la señal fue tratada como un historial comercial ordinario. Los scripts de terceros (incluso los antiguos), gracias a las nuevas características de MQL, funcionaban con la adición de un inluder. Es muy conveniente aplicar todos los años de kodobase a las señales.

Pero el estado era parsing, cuando webrequest todavía era capaz de entrar en MQL5.com. Ahora también se le ha quitado esta oportunidad. No tengo una manera fácil de cargar el CSV a través del navegador, y luego cargarlo para analizarlo.

 
fxsaber:

A falta de poder automatizar la búsqueda de la señal adecuada para las condiciones requeridas.

Lo primero que implementé a través del parsing fue utilizar todos los scripts estadísticos de kodobase aplicados al estado de la señal. Esto incluye la adición del historial de operaciones de la señal al gráfico por varios scripts de terceros y el análisis de varios índices de la operación de la señal por scripts de terceros, etc. Es decir, la señal fue tratada como un historial comercial ordinario. Los scripts de terceros (incluso los antiguos), gracias a las nuevas características de MQL, funcionaban con la adición de un inluder. Es muy conveniente aplicar todos los años de codobase a las señales.

Pero el estado era parsing, cuando webrequest todavía era capaz de entrar en MQL5.com. Ahora también se le ha quitado esta oportunidad. Ahora sólo tengo un método de muleta: cargar el CSV a través del navegador y luego analizarlo.

+
 
fxsaber:

Por eso es imposible hacer una búsqueda de señales en todo el servicio.

Tiene sentido encontrar primero las señales adecuadas para su rendimiento comercial, y luego encontrar el corredor adecuado para ellas.

No, tenemos un entendimiento diferente: debes trabajar con señales en el entorno que está disponible para ti.

No hay ninguna tarea para dar acceso a toda la base de señales desde el terminal.

 
Renat Fatkhullin:

No, nuestra forma de entenderlo es diferente: tienes que trabajar con las señales del entorno que tienes a tu disposición.

No hay ninguna tarea que permita acceder a toda la base de datos de señales desde el terminal.

Puede ser una solución lógica desde el punto de vista empresarial, pero no desde el punto de vista de la comodidad y la funcionalidad.
 
Renat Fatkhullin:

Hay una sección sobre la gestión de las señales de comercio de MQL5. Sin embargo, no muestra el historial de señales.

Un grupo de funciones diseñadas para gestionar las señales de negociación. Estas funciones permiten:

  • recibir información sobre las señales de trading disponibles para copiar,
  • leer o establecer las preferencias para la copia de señales de comercio
  • suscribirse a la señal y darse de baja de ella utilizando el lenguaje MQL5.

Función

Acción

SignalBaseGetDouble

Devuelve el valor de una propiedad de tipo doble para la señal seleccionada

SignalBaseGetInteger

Devuelve el valor de una propiedad de tipo entero para la señal seleccionada

SignalBaseGetString

Devuelve el valor de la propiedad de tipo cadena para una señal seleccionada

SignalBaseSelect

Selecciona una señal para trabajar a partir de la base de señales de negociación disponibles en el terminal

SignalBaseTotal

Devuelve la cantidad total de señales disponibles en el terminal

SignalInfoGetDouble

Devuelve el valor de la propiedad double-type de la configuración de la copia de la señal comercial

SignalInfoGetInteger

Devuelve un valor de tipo entero de la configuración de la copia de la señal de comercio

SignalInfoGetString

Devuelve el valor de una propiedad de cadena de la configuración de la copia de la señal de comercio

SignalInfoSetDouble

Establece el valor de una propiedad doble en la configuración de la copia de la señal comercial

SignalInfoSetInteger

Establece el valor de una propiedad de tipo entero en la configuración de la copia de señales comerciales

SignalSubscribe

Establece la suscripción a la copia de señales de comercio

SeñalUnsubscribe

Darse de baja de la copia de señales de comercio


Renat Fatkhullin:
Las señales filtradas por la compatibilidad con la cuenta comercial actual están disponibles en el terminal.


Esta última restricción excluye cardinalmente la posibilidad de analizar las señales manualmente. Sí, debe hacerse para los usuarios manuales del terminal, pero el programador tiene que ir al sitio MQL5.com para el análisis del software, que es exactamente lo que la mayoría de los comerciantes hacen. Esto da lugar a una carga adicional en el servidor web y a bicicletas en forma de analizadores web mal escritos. Sin embargo, de hecho, la notoria "compatibilidad" sólo es necesaria para dos funciones de la lista: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.

Estaba soñando con lo genial que sería escribir un programa en MQL5 que seleccione las señales por criterios personalizados y cree una lista corta de esas señales directamente en el gráfico de MetaTrader 5. ¡Y cuántas oportunidades se abrirían para los inversores profesionales que buscan señales de trading con las características especificadas!

 

Tienes una percepción unilateral.

Piensa en los demás e inmediatamente tu imagen del mundo se rompe en pedazos. Y si profundizas en el nivel de percepción, te iluminarás.

 
Renat Fatkhullin:

Tienes una percepción unilateral.

Piensa en los demás e inmediatamente tu imagen del mundo se rompe en pedazos. Y si profundizas en el nivel de percepción, te iluminarás del todo.

+1
 

Yo también me pregunto cómo algunas señales llegan a la cima, enMT5.

Me pregunto cómo han podido llegar a una fórmula de clasificación tal que la señal "A" está en la página 4 y la "B" en la página 1 .

¿Puede explicarlo, por favor?

[Eliminado]  
Petros Shatakhtsyan:

Yo también me pregunto cómo algunas señales llegan a la cima, enMT5.

Me pregunto cómo han podido llegar a una fórmula de clasificación tal que la señal "A" está en la página 4 y la "B" en la página 1 .

¿Cuál es la diferencia entre las dos señales?

La señal B ha ganado al menos por el pequeño número de operaciones, lo hemos observado repetidamente en el ranking de MT4, lo cual también es un poco erróneo, porque cuantas más operaciones tenga el trader y beneficios indican cierta estabilidad, y cuantas menos y beneficios indican aleatoriedad o incluso una historia dibujada, como ejemplo de una señal que está entre 11 y 20 puestos en el top de MT4.
1...293031323334353637383940414243...230
Nuevo comentario