Petros Shatakhtsyan:

Y cuanto más te suscribes a la señal barata (sobre todo de 20 a 40 dólares), más preguntas tontas y estúpidas haces. Todo esto te desequilibrará, especialmente si eres un programador en activo.

Petros, estás muy inquieto. Si 100 suscriptores a 20 dólares por señal y 1.600 dólares al mes... te quitan el equilibrio, entonces tal vez como dijo el poeta:

Si eres frágil... directamente al ataúd.

Responder a las preguntas no es como escribir un programa. La gente me escribe y me hace preguntas y sé el tiempo que lleva.

No es la primera vez queme dice que las preguntas de los suscriptores me quitan el equilibrio, así que no se preocupe de nuevo.

 
Andrey F. Zelinsky:

Lo siento, no pensé que un programador con su experiencia se conformara con 1,6 mil al mes.
 
Andrey F. Zelinsky:

Lo que les interesa a los suscriptores... no lo sabemos.

Además -como demostró esta señal- sólo les interesa el "número de suscriptores" -o nada en absoluto-, sólo se les aconsejó esta señal, por lo que se apuntaron.


25 de nuevo... el hecho de que la señal traiga beneficios a los suscriptores no cuenta... "oh genial" dijo que sólo les interesa el número de suscriptores o la publicidad....sin embargo no hay ejemplo del hombre a seguir - pero un hombre "un experto en todo " especialmente en la psicología humana"... ah sí... "presidente de los telépatas" probablemente se metió en la cabeza de cada uno de los 1330 suscriptores y vio un patrón - al suscribirse sólo miran la línea "número de suscriptores" - ahora todo está en su lugar.... y sin embargo pueden decir cualquier cosa y todo, e incluso tan unilateralmente evaluar esta señal - pero mostrar "su modelo de conducta" - mientras que los cuentos de "pero tengo un" santo FC forex_graal "y funciona - pero no voy a mostrar, pero es 100 veces mejor que el discutido" - ya débil para creerlo ... como dijo Stanislavsky: "Yo no lo creo! - por desgracia yo tengo esa opinión... puramente subjetiva por supuesto... como tú...
 
Spaider85:

no te arranques el corazón.

te registraste en el foro sólo para escribir algo en este hilo https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7 mensajes y todo aquí -- tu primer mensaje en este hilo fue unos minutos después de registrarte.

En mi opinión... Taras Gonchar y tú... o uno y el mismo... o un encuentro.

p.s. Te lo dije antes y lo repetiré de nuevo -- a nadie le interesa la señal de Taras -- a nadie le interesa una pregunta: "cómo posicionar tu señal en la cima" -- a nadie le importa nada más - si alguien da un ejemplo de la señal, es sólo para mostrar.

 
Andrey F. Zelinsky:

Me halagas llamándome Taras, cuida tu corazón - no te tomes todo tan a pecho... tú tienes tu opinión - yo tengo la mía, somos personas diferentes y sólo estamos teniendo una conversación, ahora por ejemplo un diálogo - y como sabes " en un diálogo nace la verdad"... ni más ni menos... todo es muy sencillo - "cada uno tiene su opinión"...
 
Spaider85:
Me halagas llamándome Taras.

Te diré un pequeño secreto... no me importas, y tampoco Taras, ni su señal

no dejas de decir algo en respuesta a mis mensajes... me empuja tu mensaje, me distrae

No leo tus posts en su totalidad o incluso en absoluto - porque llevan (por el momento) cero contenido constructivo sobre el tema

así que decidí responderte porque tengo una débil esperanza de que dejes de comunicarte conmigo y de reaccionar a mis mensajes

 
Andrey F. Zelinsky:

Tal vez sólo me faltó tu atención... y ahora tengo tanta esperanza después de hablar contigo) De todos modos - ¡buena suerte!) Intentaré no distraerle más)
 
Alexandr Bryzgalov:

alguien destrozaría su imagen del mundo al pensar en nosotros )

Cállate.

O bien, ¿qué pasa con la casa de baños en Izhevsk de nuevo? :-)

Hola. Yo no digo nada. Desde el corazón. Romano. Salud para su esposa e hijo.

 
Alexandr Bryzgalov:

alguien destrozaría su imagen del mundo al pensar en nosotros )

calla

¿cómo va el arbitraje? como resultado de...
 
Tengan otra pelea.
