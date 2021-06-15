¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 37
La señal B ganó al menos por el pequeño número de operaciones, como hemos visto repetidamente en el ranking de MT4, lo cual también es un poco erróneo, porque cuantas más operaciones hizo el trader y en beneficio indica cierta estabilidad, mientras que cuantas menos y en beneficio, indica aleatoriedad o incluso una historia dibujada como ejemplo de la señal que está entre 11 y 20 puestos en el top de MT4.
Eso no es cierto.
Puedo mostrarle muchas señales del mismo nivel, una señal tiene 10 veces más operaciones que otra. También hay que tener en cuenta el número de semanas.
Sin conocer la fórmula, se puede hablar de la calificación "hasta la saciedad", sobre todo si hay coeficientes de ponderación.
Por qué estudiar toda la clasificación cuando puede tomar señales adyacentes del escaparate de MT5:
Bueno, los primeros son realmente mejores por su precio, ¿no estás de acuerdo? Quizá para la calificación sea uno de los factores decisivos.
Puse mi ejemplo sólo para demostrar que sin conocer la fórmula, es inútil hablar de calificación.
Además, resulta que la calificación mezcla cualidades objetivas (de negociación) de la señal con cualidades subjetivas (número de suscriptores, precio).
Si las cualidades subjetivas pesan más que las objetivas, entonces es aún más inútil hablar de calificación.
El hecho es que los abonados no están interesados en la fórmula. El 90% está interesado en 1. la rentabilidad, 2. la reducción máxima, 3. el número de semanas.
Si en la parte superior aparecen señales que no tienen ningún abonado, significa que la fórmula es incorrecta. Parece que la función rand() se utiliza en la fórmula.
No sabemos qué les interesa a los abonados.
Además, como demuestra la señal que nos ocupa, sólo les interesa el "número de abonados", o no les interesa nada: sólo les han aconsejado esta señal, así que se han apuntado.
Pero el hecho de que la señal se evalúe mediante una compleja fórmula multifactorial -eso es absolutamente correcto- y aquí los MC han hecho un tremendo trabajo, eso es innegable.
Que los MC hayan combinado métricas de calidad y de marketing... no todo es tan sencillo y hay variaciones.
En cualquier caso, sin conocer la fórmula de calificación, no hay discusión sustantiva.
Lo que les interesa a los suscriptores puede que no lo sepan, pero nosotros sí. Si no se suscriben a las señales, entonces la fórmula está mal.
Puede comprar 10 o incluso cientos de suscriptores sin ninguna fórmula.
Si sabe lo que les interesa a los abonados, ¿por qué no está en los primeros puestos?
mi conclusión - sin marketing, no llegarás a la cima - mientras la cima tenga en cuenta indicadores subjetivos (número de suscriptores, precio, etc.) - no hay nada que hacer en el servicio por el bien de los suscriptores.
Una vez estuve en el top, y después de 4 meses acumulé más de 20 suscriptores. Su número empezó a crecer de forma espectacular.
Y cuanto más se apuntaban a una señal barata (sobre todo de 20 a 40 dólares), más preguntas estúpidas y tontas hacían. Todo esto te desequilibrará, especialmente si eres un programador en activo.
Y si crees que alguien tiene 1200 suscriptores y es muy bueno, no lo creo.
Por ese precio, estar todo el día con los abonados y tener esa responsabilidad no merece la pena. Sólo sirven de lado.
Tienes una percepción unilateral.
Piensa en los demás e inmediatamente tu imagen del mundo se rompe en pedazos. Y si profundizas en el nivel de percepción, te iluminarás.
Alguien destruiría su imagen del mundo si piensa en nosotros).
