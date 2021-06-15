¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 35

Nuevo comentario
 
fxsaber:

Sí, lo utilicé una vez, cuando me interesé por el Servicio. Pero aparte de las estadísticas, faltan muchos otros datos (abonados, importe del proveedor, suma de abonados, etc.).

Mire más de cerca: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- los abonados y los saldos de los proveedores están ahí.

Posiblemente aumentar el número de indicadores.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сигналов - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Hay dos ejemplos de trabajo con Señales en el Mercado:

 
Renat Fatkhullin:

Mire más de cerca: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- los abonados y los saldos de los proveedores están ahí.

Quizás aumentemos el número de indicadores.

Sí, lo escribí de memoria. Lo principal es que se entienda la esencia. Lo ideal es poder obtener todos los datos analizados del sitio.
 
Rashid Umarov:

Hay dos ejemplos de trabajo con Señales en el Mercado:

Gracias, pero es para principiantes. Incluso mi primera solución tenía mucha más información (a través del parsing).
 
Alexandr Bryzgalov:
existen estas señales, pero la actualización una vez al día me desanima a trabajar con ellas.
La base de señales en el terminal se actualiza una vez cada 3 horas, será en la próxima versión una vez por hora.
 
Renat Fatkhullin:

Quizás aumentemos el número de indicadores.

Si se introduce el indicador "puede/no puede suscribirse al corredor actual", será posible mostrar TODAS las señales, no sólo las que son adecuadas para el corredor actual. Aun así, es lógico estudiar primero todo el servicio de MQL y no sólo la parte que conviene a la cuenta del corredor.
 
Andrey F. Zelinsky:
Por supuesto. Soy el presidente del Club de Telépatashttps://www.mql5.com/ru/forum/133408. Es usted bienvenido como miembro permanente.

1. Presidente del club Abolk. Primer Ministro YuraZ

¿soy el diputado? --- no tenía ni idea de que había sido primer ministro durante 5 años

Andrey - tal vez sea el momento de que hagamos un enroque y luego, en 5 años, vuelvas a poner las piezas en el tablero y a rockear - ¿volverás a ser el presidente?



 
Yuriy Zaytsev:

1. Presidente del club Abolk. Primer Ministro YuraZ

¿soy el diputado? --- No sabía que soy PM desde hace 5 años.

1. Si no sabías quién eras, significa que estabas fuera de onda o en un estado de suspensión telepática.

2. En el Club no hay suplentes -todos los miembros son personalidades independientes y respetadas- y no hay necesidad de enrocarse, de cambiar los papeles, porque no los hay.

 
fxsaber:
Si entra en el puede/no puede suscribirse al corredor actual, entonces habrá la oportunidad correcta de mostrar TODAS las señales, no sólo las que se ajustan al corredor actual. Aun así, es lógico estudiar primero todo el servicio del MQL, en lugar de sólo la parte que se ajusta a la cuenta del corredor.
Las señales filtradas por la compatibilidad con la cuenta comercial actual están disponibles en el terminal.
 
Renat Fatkhullin:
Las señales filtradas por la compatibilidad con la cuenta comercial actual están disponibles en el terminal.

Por ello, es imposible buscar señales en todo el servicio.

Es lógico que primero encuentre las señales adecuadas para sus indicadores de trading y luego busque el broker apropiado para ellos.

Por ejemplo, mi broker estadísticamente da un deslizamiento abismal en una buena señal. Por eso voy a abrir una cuenta con menos deslizamiento según las estadísticas.

Es decir, primero viene la selección de la señal y luego el corredor. No al revés.

Es como con la historia personalizada. Lo utilizaremos para entender qué condiciones comerciales se requieren para la ST. Y sólo entonces se realiza la búsqueda de un corredor para la ST. Y no al revés, cuando hay un corredor que está lejos de ser óptimo para la ST y se intenta en vano exprimir algo de la ST rechazándola.

1...282930313233343536373839404142...230
Nuevo comentario