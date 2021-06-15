¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 35
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, lo utilicé una vez, cuando me interesé por el Servicio. Pero aparte de las estadísticas, faltan muchos otros datos (abonados, importe del proveedor, suma de abonados, etc.).
Mire más de cerca: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- los abonados y los saldos de los proveedores están ahí.
Posiblemente aumentar el número de indicadores.
Hay dos ejemplos de trabajo con Señales en el Mercado:
Mire más de cerca: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- los abonados y los saldos de los proveedores están ahí.
Quizás aumentemos el número de indicadores.
Hay dos ejemplos de trabajo con Señales en el Mercado:
existen estas señales, pero la actualización una vez al día me desanima a trabajar con ellas.
Quizás aumentemos el número de indicadores.
Por supuesto. Soy el presidente del Club de Telépatashttps://www.mql5.com/ru/forum/133408. Es usted bienvenido como miembro permanente.
1. Presidente del club Abolk. Primer Ministro YuraZ
¿soy el diputado? --- no tenía ni idea de que había sido primer ministro durante 5 años
Andrey - tal vez sea el momento de que hagamos un enroque y luego, en 5 años, vuelvas a poner las piezas en el tablero y a rockear - ¿volverás a ser el presidente?
1. Presidente del club Abolk. Primer Ministro YuraZ
¿soy el diputado? --- No sabía que soy PM desde hace 5 años.
1. Si no sabías quién eras, significa que estabas fuera de onda o en un estado de suspensión telepática.
2. En el Club no hay suplentes -todos los miembros son personalidades independientes y respetadas- y no hay necesidad de enrocarse, de cambiar los papeles, porque no los hay.
Si entra en el puede/no puede suscribirse al corredor actual, entonces habrá la oportunidad correcta de mostrar TODAS las señales, no sólo las que se ajustan al corredor actual. Aun así, es lógico estudiar primero todo el servicio del MQL, en lugar de sólo la parte que se ajusta a la cuenta del corredor.
Las señales filtradas por la compatibilidad con la cuenta comercial actual están disponibles en el terminal.
Por ello, es imposible buscar señales en todo el servicio.
Es lógico que primero encuentre las señales adecuadas para sus indicadores de trading y luego busque el broker apropiado para ellos.
Por ejemplo, mi broker estadísticamente da un deslizamiento abismal en una buena señal. Por eso voy a abrir una cuenta con menos deslizamiento según las estadísticas.
Es decir, primero viene la selección de la señal y luego el corredor. No al revés.
Es como con la historia personalizada. Lo utilizaremos para entender qué condiciones comerciales se requieren para la ST. Y sólo entonces se realiza la búsqueda de un corredor para la ST. Y no al revés, cuando hay un corredor que está lejos de ser óptimo para la ST y se intenta en vano exprimir algo de la ST rechazándola.