¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 42
Taras es muy bueno, pero esta es una discusión sobre la situación, no sobre la señal de Taras.
Por ejemplo, no tiene sentido que esas operaciones se realicen al mismo tiempo que el proveedor de señales abre un montón de operaciones que empeoran la gestión. Los comerciantes normales no entran en la clasificación.
Parece ser un robot dolorosamente familiar)
Por favor, envíenme el enlace a su bandeja de entrada.
Creo que sí, si la señal está en la parte superior, significa que es digno de esto por las características que se utilizan para analizar la señal en sí.
En cuanto a la mejora del servicio en cuanto a la evaluación adecuada de las señales por parte de los abonados, puede hacer una línea para el número de abonados, por ejemplo 100+.
Probablemente las cuentas demo se inscribieron en una señal de pago (se puede hacer).
Una cuenta demo puede ser de 6M o 10M por ejemplo.
Lo que quiero decir es que, en mi opinión, esto no es correcto... se necesita un aumento real...
Sólo hay que entender la terminología.
El problema es que la inmensa mayoría de los que leen la palabra "crecimiento" entienden "rendimiento" [por ejemplo, aquíhttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto] -- y así es como interpretan el indicador que se destaca en el escaparate y se llama "crecimiento" -- y es la mala interpretación del indicador lo que crea confusión en la comprensión.
Lo que se entiende por "incremento" se describe en la "Ayuda sobre el servicio de Señales" oficial en la primera página y exactamente aclarado por mí aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979.
Por cierto, en un recurso bien conocido -- se dan ambas cifras -- y no hay confusión aquí:
Por cierto, en un recurso conocido -- se dan ambas cifras -- y no hay confusión aquí:
Absolutamente de acuerdo contigohttps://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 Es decir:"Sobresalir" en las estadísticas de las señales a) engaña a los abonados o b) les empuja a correr riesgos injustificados a la "espera de un milagro".
El crecimiento absoluto también debería estar presente, para mayor claridad.
Hay una cosa que no entiendo. Viendo esta señal desde principios de enero de 2017 el crecimiento era del 2501%, y ahora es del 2756% ¿De dónde viene el crecimiento del 255%, si el beneficio del mes actual es sólo del 10,02%?
2501*1,1002=2751
casi coincide