¡Hola!
Soy nuevo en el mercado de divisas.
Quiero invertir unos 4500 dólares. No es mi último dinero ni toda la cartera de inversiones. Sólo quiero poner algo de eso en forex.
Quiero diversificar de inmediato:
4 corredores de divisas diferentes, 4 señales diferentes.
No persigo una rentabilidad del 50-100% al mes. Pero también el 5% al mes no es interesante, quiero más. No me gustaría utilizar sólo la copia de señales y VPS para cubrir mis pérdidas.
¿Puede decirme qué señales debo mirar primero?
¿Qué debo esperar en primer lugar: una reducción máxima (<10%) y un número de operaciones exitosas (>90%) con una larga vida de la señal (>26 semanas)?
Si la suma fuera mayor, los confiaría a la gestión de activos.
Tengo muchas señales para diferentes gustos).
https://www.mql5.com/ru/forum/37052
Evaluación rápida de la señal: actividad comercial, gráficos de reducción/carga y distribución de MFE/MAE
¿Cómo realizar un análisis cualitativo de las señales de trading y elegir las mejores?
Cómo elegir una buena señal de trading para la suscripción. Guía paso a paso
¡¡Un momento histórico de Baszkowitz!!
- Lo siento mucho, mis disculpas, hoy hemos tenido una pérdida que ha sido del 28%, al final seguimos en el lado positivo. Esta cuenta se eliminará esta semana después de solucionar los errores. Lo más probable es que se congele una nueva cuenta, con un límite de saldo duro oque abra mi otra cuenta que está disponible en otro corredor.
No lo ha limpiado, sino que lo ha retenido. Lo cual es bueno. Eso es bueno, probablemente...
¿Qué es lo malo? Lo malo es que no hay beneficios. La cuenta fue congelada a principios de este año. Exactamente donde se derrumbó. En la captura de pantalla se puede ver el momento en que se inició el seguimiento (era del 21,78%) y las últimas cifras (20,54%). Esto significa que los abonados que han estado sentados todo este tiempo no tienen ningún beneficio. Menos la cuota de suscripción. Así que tal vez incluso una pérdida. Y los que se inscribieron más tarde, seguro que están perdidos. Si no se bajan a tiempo... Aunque sus suscriptores parecían mantenerse estables por debajo de los 200... Veamos la siguiente señal, a ver qué historia hay allí. A juzgar por sus palabras, no tiene más cuentas. Así que será una sorpresa ver una cuenta con un largo historial antes de la supervisión...
Mashkovets no pudo evitarlo... ...comenzó a enloquecer...
Ni siquiera la cocina ayudó aquí. Una vez más, declarar que sus cotizaciones no son negociables y anular sus pérdidas en una operación tan chapucera no es una opción.
Me pregunto con qué empresa negociará esta vez para que le dibujen su historial comercial. )))
