¡¡¡1200 suscriptores!!!
No fue un gran movimiento, pero los máximos comenzaron a caer.
Más del 2000% en noviembre.
Espeluznante
Oh, hombre...
El año del cerdo ha hecho acto de presencia...
El año del cerdo ha dejado su huella...
robot o manipulador ... -
en cualquier momento todo se puede ir al garete... perdiendo el 80 o el 100% del saldo de la cuenta... divertido ...
No se ha demostrado nada. Las capturas de pantalla muestran, obviamente, que los riesgos están exagerados en un caso por un factor de unos pocos y en el otro por un orden de magnitud.
Parte de la historia está oculta. Lo que no se sabe es cómo se obtuvo en primer lugar. Un resultado bastante esperado.
Seguro que el primero de los plumíferos ya ha preparado una nueva señal para sustituirla.
Otra más. No es seguro que lo publique en la misma cuenta.
Ni siquiera es probable.
En lugar de él mismo o de su esposa (hermana), que ya ha aparecido aquí, habrá un sobrino, un hermano, un casamentero...
Otra parte superior se deslizó, criando un par de cientos de ingenuos.
CÓMO. Cómo demonios se encuentran un par de cientos de suscriptores...... no entiendo...
Hay que ser cínico. Tienes que saber de antemano que la gente perderá su dinero por confiar en ti. Saber y hacer de todos modos no es para todos.
En mi opinión, toda esta historia de la venta de señales y Asesores Expertos no huele bien, por decirlo suavemente. No creo que el vendedor de la señal o del Asesor Experto esté tan seguro de su sistema como para arriesgar el dinero de otras personas de forma responsable. Si estaba confiado, es probable que haya dos opciones: o bien se sentaba tranquilamente y disfrutaba de su vida, o bien regalaba. ¿Por qué iba a necesitar 30 monedas de cobre cuando tiene una máquina de escribir?
Los indicadores son un tema normal, no hay transacciones financieras, ni promesas ni expectativas de milagros. Ayudar a escribir código a cambio de dinero probablemente también esté bien. Y todo lo demás...
Esto es un juicio personal sobre la situación, sin recriminaciones personales :)
Hay que ser cínico.
Exorcista: -- Buenas tardes. Estoy aquí para exorcizar el demonio que te poseyó.
Yo no te he convocado.
Demonio: -- Lo hice.
Me pregunto cómo se convirtió en un top con 2 meses de estadísticas y ganó un par de cientos de clientes.
Al principio había un 200% para cada mes, pero luego las metacitas aclararon y recalcularon estas cifras. Pero para entonces la gente ya se había arremolinado. Se puede ver en los comentarios lo indignados que están por el cambio de las estadísticas de %.Y la forma de ganar el 200% ya ha sido expresada. Se abren varias cuentas y se negocia en diferentes direcciones. Se publica el superviviente.
Al principio había un 200% para cada mes, pero luego se refinaron las metacualificaciones y se recalcularon las cifras ...
Las meta-cotizaciones no tienen nada que ver: se trata de una consolidación de las transacciones en un único balance por parte del corredor.