¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 145
Hay seis señales, por supuesto "sólo una sobrevive", es decir, la que tiene los mejores resultados. Así que el autor aún no sabe dónde está el mejor.
Por lo tanto, todo es diferente aquí. En el sentido de que Elena no tiene un enfoque de "sólo uno sobrevivirá". Los árabes de las cuentas cent del servidor fxopen.real2 tienen esta práctica. Creo que tienen muchas señales ocultas que están dispersando en secreto. Y luego exponer a los sobrevivientes al público... Eso es lo que parece, al menos
No es que el hámster esté muerto: está funcionando. Sí, hay un drawdown por debajo del 100%, pero eso no ha impedido que suba y siga cotizando. Y tiene suscriptores.
Es la historia que se repite. Y Mashko, sí, sabe hablar:) no me contestó
Es que... ha pasado mucho hoy...
Es simple, es un cambio de tendencia.
Sólo opera con la libra y el euro. Ha vendido algo allí. Y la sección de "riesgo" muestra que está cargado hasta las cejas. Creo que la libra. 100 pips y un torpedo a la señal... Tal vez incluso hoy (si no se cierra o el par no va por el camino correcto).
Eso es lo que digo, el dólar se ha cansado de subir, May se ha ido, la libra ha subido. Y pensó que iba a bajar más. Ahora se va a sentar bien.
Si es así, pronto habrá otro precedente con un historial de comercio perfecto creado por ladrones. Tal vez decidan no tener en cuenta el historial comercial antes del control...
100 pips es un margen pequeño para sentarse en la libra)
Si es así, pronto habrá otro precedente con un historial de comercio perfecto creado por ladrones. Tal vez decidan no contar con el historial de operaciones antes de la supervisión...
Por lo que entendí de sus comentarios cobró el 20% de la depo, que es potente, pero 300 pips es suficiente para durar
Apalancamiento 1k100.