Vladimir Baskakov:
Hay seis señales, por supuesto "sólo una sobrevive", es decir, la que tiene los mejores resultados. Así que el autor aún no sabe dónde está el mejor.
El hámster no está muerto - funciona. Sí, hay un drawdown por debajo del 100%, pero eso no impidió que subiera y siguiera operando. Tengo suscriptores.

Por lo tanto, todo es diferente aquí. En el sentido de que Elena no tiene un enfoque de "sólo uno sobrevivirá". Los árabes de las cuentas cent del servidor fxopen.real2 tienen esta práctica. Creo que tienen muchas señales ocultas que están dispersando en secreto. Y luego exponer a los sobrevivientes al público... Eso es lo que parece, al menos
Yevhenii Levchenko:
Es la historia que se repite. Y Mashko sí, sabe hablar :) no me contestó
 
Vladimir Baskakov:
Es que... ha pasado por muchas cosas hoy...
Yevhenii Levchenko:
Es simple, es un cambio de tendencia.
 
Vladimir Baskakov:
Sólo comercia con la libra y el euro. Vendió algo allí. Y la sección de "riesgo" muestra que está cargado hasta las cejas. Creo que la libra. 100 pips y un torpedo a la señal... Tal vez incluso hoy (si no cierra o la pareja no va por el camino correcto).
Yevhenii Levchenko:
Eso es lo que digo, el dólar se ha cansado de subir, May se ha ido, la libra ha subido. Y pensó que iba a bajar más. Ahora se va a sentar bien.
 
Vladimir Baskakov:
100 pips es un margen pequeño para sentarse en la libra)

Si es así, pronto habrá otro precedente con un historial de comercio perfecto creado por ladrones. Tal vez decidan no tener en cuenta el historial comercial antes del control...
Yevhenii Levchenko:
Por lo que entiendo de sus comentarios cobró el 20% de la depo, eso es potente, pero suficiente para durar 300 pips
 
Vladimir Baskakov:
Apalancamiento 1k100
Yevhenii Levchenko:
Vaya, va a por todas, está usando activamente a Martin duro allí, lo tomo, porque la extensión del lote es impresionante
