¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 153
Tanto en las señales como en el mercado, las reglas son tales que muchos usuarios estafadores han aprendido a hacer trampas para llegar a la cima y atraer a tantos suscriptores o clientes.
Y cuanto más avanzamos, más y más hay, pero por alguna razón no se hace nada al respecto.
¿Por qué no se prohíben las metacitas? Al fin y al cabo, la historia está claramente dibujada: tres años de beneficios entre el 10 y el 20% al mes. Ni más ni menos.
El año pasado, Natalia Mashkovtseva también tuvo una historia tan bonita antes del seguimiento, durante unos dos años. Después de la monitorización no estaba ni de lejos tan bien y en seis meses había desaparecido todo. Está claro que hay algo que no funciona.
Ahora el top con 600 suscriptores es como Sugar hace un año. El periodo inicial de negociación es de una o dos posiciones al mes con un beneficio del 50% o más. Por lo que a mí respecta, esto se consigue centrando las cuentas y abriendo operaciones contrarias al azar, las cuentas perdidas se van al carajo, las supervivientes siguen participando en la atracción.
No está claro por qué no se pone a disposición el historial comercial desde la adhesión al servicio para excluir este tipo de maquinaciones.
Las posiciones se han alargado, con más pérdidas. Esto es comercio real - sobre sentarse y sobre promediar.
Por alguna razón, mucha gente piensa que fijar demasiado y promediar es algo malo. ¿Qué hacer cuando el precio se mueve en la dirección equivocada, cerrar una posición?
Si lo haces a menudo, estas pérdidas se comerán todas las ganancias. Así que hay que esperar el momento adecuado y no cerrar de inmediato.
¿Por qué las metacotizaciones no prohíben a estos sinvergüenzas? Al fin y al cabo, la historia está claramente dibujada: tres años de beneficios entre el 10 y el 20% al mes. Ni más ni menos.
Las MetaQuotes son rentables porque son pocas, pero no estropean su reputación, y atraen adecuadamente a los suscriptores. Como resultado, MetaQuotes obtiene un beneficio estable.
Sólo se prohibirán cuando el número de personas con estadísticas dibujadas empiece a afectar a la reputación de las propias MetaQuotes, pero creo que la probabilidad de que esto ocurra es baja.
Prohibido seguro cuando se ponen descarados y publican señales de empate en manadas. Como los hindúes (o "indios") hicieron recientemente...
Aunque ya ha habido numerosos precedentes en los que una larga trayectoria de excelentes señales se ha visto reducida a escombros... "solteros", por así decirlo. Y ya ha habido muchas indignaciones sobre el porqué de esto. Y muchos de los abonados lo hicieron. Directamente escribió críticas, diciendo, "dibujar, hacer algo", etc.
Y lo que es interesante, parece que no se observa en mt5.
Me interesa saber que hace poco me dieron un consejo sobre aleharank y el sitio está descendiendo en el ranking según las estadísticas. Así que tal vez la gente se está yendo lentamente. Hay otros servicios de copia...
El año pasado, antes de la supervisión, Natalia Mashkovtseva contaba una historia tan bonita sobre dos años. Después de la monitorización, se quedó casi sin nada y en seis meses perdió completamente el dinero. Es evidente que algo va mal.
Andrey F. Zelinsky:
Me gustaría ver alguna justificación de los cargos.
Por lo demás, no hay más que retórica.
Los numerosos precedentes en los que los "profesionales" han estado operando de forma rentable durante años mes a mes sin ninguna bajada significativa, y todo se va al garete tras el inicio del seguimiento no significa nada... Además, se desglosa por el escenario más estúpido: los tipos no suelen resistir las caídas y tratan de desquitarse con todo el potencial. Y así es lo mismo. A primera vista, parecía que Mashkovetz era un profesional de la sangre fría, que se dedicaba a retirar fondos y a esperar. Pero no, no es un puto profesional, acaba de arrancar como si hubiera empezado ayer.
Sí, sólo que en un corredor diferente. Sospecho que no están coludidos con los brokers, sino que de alguna manera han aprendido a hacerlo en MT4.