Marsel:

Gracias. Se han tomado medidas

¿Puede responder a mi pregunta?

https://www.mql5.com/ru/forum/316169

В сигналах за период до замониторивания счета просадка считается по балансу или по эквити?
В сервисе "сигналы" показывает параметр Максимальная просадка. Период до замониторивания тоже берется ко вниманию. Так вопрос...
 
danminin:

¿Responderás a mi pregunta?

Tenemos una nueva tapa.

La descripción jura que no es una red o martingala. ¿Alguna idea sobre la lógica de las entradas/salidas?


 
¿No estaba antes en la cima? Es decir, lo era, luego entró en una racha de pérdidas... Y ahora vuelve a estar en la cima).

A juzgar por la foto, es una máquina de media común.

 
(¡Qué divertido! Cómo puedes jurar que no es un netwalker )))).

La salida está clara. La toma general de la canasta. La entrada es orientativa.

 
Este es un ejemplo https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

En el modelo de los topes y los fondos
El Índice de Fuerza Relativa suele hacer máximos por encima de 70 y mínimos por debajo de 30, y suelen superar la formación de máximos y mínimos en el gráfico de precios.

Es decir, si se forman por debajo del nivel 30 y el precio de entrada posterior es inferior a la orden de mercado abierta anterior (pose), entonces entramos (aquí si sin martin, el mismo volumen).

Cubrir todo con un beneficio...

Tiene un Asesor Experto horriblemente caro con ajustes de MA. Esto también se puede ver en la captura de pantalla de los ajustes. Y si probamos la versión de demostración, se sortearán tres МА de periodo 40 al final de la prueba.

 

+ lleva funcionando desde el verano pasado. Pero se supervisó en abril. Sólo opera con dos pares de dólares: el euro y la libra. Alrededor del 85% de las operaciones se realizan en euros. Y no ha habido mucho movimiento allí desde el verano pasado.

Pero sigue siendo una belleza volver a subir.

 
Vladimir Tkach:

Tiene ajustes de MA en el terriblemente caro Expert. Esto también se puede ver en la captura de pantalla de los ajustes. Y si probamos la versión demo, veremos tres MA del periodo 40 al final de la prueba.

Ahora estoy jugando con lo mismo ... Las imágenes son familiares, así que ... :-)

Y tengo un MSI en él... y promediando en volúmenes crecientes.

Lo mismo funciona en MADIV, cuando por debajo del nivel, entramos a comprar por un determinado escalón, cerramos en la entrada contraria... así y algo así...

Si quieres, puedo describir el algoritmo en detalle.

