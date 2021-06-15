¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 157
A él. Y en cuanto a las capturas de pantalla anteriores... No he visto antes sus señales (de Mashkovtsev), sólo ésta. ¿Hay muchos screencasts de este tipo (no específicamente de él, sino en general)? Ya es todo un archivo...
Aquí, por ejemplo, están las principales señales en marzo de 2017.
y había una historia tan bonita antes del seguimiento.
Lo mismo ocurre con el gráfico de la Renta Variable después del seguimiento.
Además, recientemente ha cerrado con pérdida de todo lo que ha acumulado desde su control.
la línea de crecimiento ha vuelto al punto del que salió en el momento del control.
todos los suscriptores están perdidos.
porque, algunos suscribieron ligeramente por encima del punto de control, otros incluso más, otros más. como resultado, todos están ahora en déficit.
Julio de 2018. En la cima de la clasificación se encuentra la señal de Natalia Mashkovtseva, gracias a un buen historial de dominadas de dos años del 10-20% y luego a un comercio cauteloso del 3-7% al mes.
Definitivamente, los metaquotas tienen que empezar a cribar esta mierda en las señales. De lo contrario, la gente tratará el recurso como un basurero.
Tienen que averiguar cómo hacerlo, para no ofender tampoco a los corredores.
La mejor opción es que el servicio no mire el historial. Todos los problemas desaparecerán. Y entonces sólo el mercado juzgará y la experiencia real mostrará...Y el servicio puede hacer este cambio hoy mismo y el nivel de tensión bajará en un momento.
tienen que averiguar cómo hacerlo para no ofender tampoco a los corredores.
Imaginemos que ahora mismo se están preparando en algún lugar cientos de señales potenciales de más del 20.000%. De hecho, alguien lo está intentando, independientemente de los métodos que utilice, y mañana estará listo para publicar su sorprendente señal al público. Y también hay 100 señales que se publicaron hace medio año, un año, quizás 2 años. Pero el rendimiento es del 200-300% allí.
¿Quién es el ganador?
Y si no reaccionamos a la historia de la casa, ¿quién es el ganador? Los que comercian bien. Los que comercian bien y se lanzan pronto. Eso es justo. Y ahora no es justo.