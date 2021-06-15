¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 149

Gracias(@Vladislav Andruschenko envió 28 URLs).
Cada uno ha sido abierto, algunos de los productos ya han sido retirados, todos los que miré son en su mayoría enlaces de afiliados de uno de los corredores, pero hay un caso pesado de eso, como un sitio de terceros y el correo electrónico en la descripción, etc.

Todo trasladado al servicio (con un enlace a las últimas páginas de este hilo). No sé el resultado (puede que no me informen del resultado), sólo para que los administradores lo tengan en cuenta.

Para información.
 
Vladimir Tkach:

En la descripción de esa señal, hay enlaces a varios recursos donde se puede descargar algo gratis.

Pasé la información a mis colegas, pero me dijeron que había un código con elementos de estafa. Por lo tanto, no descargue nada allí.

¿La administración de mql5 puede comprobarlo y banearme si se confirma?

Entendido, gracias.
Enviado al servicio (con mis capturas de pantalla de la descripción de la señal, con un enlace a la página de este hilo y a tu post).

 

He observado situaciones con este servicio.

No entiendo muy bien por qué ocurre esto.

  • En las primeras señales (por el número de suscriptores) con servidores de comercio, que las empresas de corretaje ni siquiera tienen su propio sitio.
  • Cuando hago clic en el servidor, como un filtro, sólo se muestran las señales.
  • Abres una cuenta demo a través del terminal y obtienes estos spreads

  • Nadie en su sano juicio con esos spreads (no el tiempo de Rollover - el GMT-offset es diferente) abriría una cuenta real en esta empresa de corretaje.

El esquema es el siguiente:

  • Abre la oficina de la izquierda.
  • Pido una MT4 para ello.
  • Cree varias cuentas específicas para las Señales.
  • La crema se toma.
  • Gastando sólo en críticas positivas y picando en la MT4.

Estafadores claros cuando el DC no tiene página web, todas las cuentas son griegas, la demo tiene las peores condiciones de negociación.


ZS El sitio se encuentra. Han pasado dos años para esta estafa. Ahora sobreviven con la señal.
 
mucha gente ya lo sabe,

que hay corredores falsos.

Por lo tanto, debe prestar atención al nombre del corredor a la hora de elegir una señal.

La señal es un buen ejemplo de la capacidad de un corredor para obtener beneficios.
 
multiplicator:
por lo que a la hora de seleccionar una señal también hay que prestar atención al nombre del broker.

Para cientos de abonados actuales, es demasiado complicado.

 
fxsaber:

Se han dado cuenta de las situaciones con este servicio.

¿Cuál?

 
Hola, ¿alguien podría decirme si es posible añadir una alerta sonoraal indicador Fractalestándar?
 
Me pregunto qué pasó con la señal del topiker.
 
Yevhenii Levchenko:

¿Cuál?

Sí.

 
Vladimir Kononenko:
Me pregunto qué pasó con la señal del topikaster.
Llegó a la marca de 3000 abonados, ganó el resto de su vida y poco a poco se deshizo de la señal en un lento y doloroso promedio para los abonados
