Cada uno ha sido abierto, algunos de los productos ya han sido retirados, todos los que miré son en su mayoría enlaces de afiliados de uno de los corredores, pero hay un caso pesado de eso, como un sitio de terceros y el correo electrónico en la descripción, etc.
Todo trasladado al servicio (con un enlace a las últimas páginas de este hilo). No sé el resultado (puede que no me informen del resultado), sólo para que los administradores lo tengan en cuenta.
Para información.
En la descripción de esa señal, hay enlaces a varios recursos donde se puede descargar algo gratis.
Pasé la información a mis colegas, pero me dijeron que había un código con elementos de estafa. Por lo tanto, no descargue nada allí.
¿La administración de mql5 puede comprobarlo y banearme si se confirma?
Entendido, gracias.
Enviado al servicio (con mis capturas de pantalla de la descripción de la señal, con un enlace a la página de este hilo y a tu post).
He observado situaciones con este servicio.
No entiendo muy bien por qué ocurre esto.
El esquema es el siguiente:
Estafadores claros cuando el DC no tiene página web, todas las cuentas son griegas, la demo tiene las peores condiciones de negociación.
Para cientos de abonados actuales, es demasiado complicado.
Se han dado cuenta de las situaciones con este servicio.
¿Cuál?
¿Cuál?
Sí.
Me pregunto qué pasó con la señal del topikaster.