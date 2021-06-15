¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 148
En este momento estoy jugando con lo mismo... las fotos me son familiares, así que... :-)
Y ahí es donde tengo el RSI... y promediando en volúmenes crecientes.
Lo mismo funciona en MADIV, cuando por debajo del nivel, entramos a comprar por un determinado escalón, cerramos en la entrada contraria... así y algo así...
Si quieres, puedo describir el algoritmo en detalle.
Me he dado cuenta de que tiene varias entradas en ambas direcciones al mismo tiempo. Luego comparte en ambas direcciones también, prácticamente al mismo tiempo. Luego cierra un pequeño beneficio.
Sí... se puede ver en la imagen.
Hice un Asesor Experto de este tipo el mes pasado:
1. Abrimos 2 órdenes de mercado de diferentes direcciones (igual volumen) y colocamos órdenes pendientes arriba/abajo.
2. cuando la primera orden pendiente se activa, eliminamos la segunda orden pendiente que no se ha activado
3. en la dirección activada colocamos una nueva orden pendiente - es decir, promediamos
4. cerrarla utilizando el importe de la orden de compra o de beneficio virtual en la moneda del depósito
5. es decir, después lo he modificado y he puesto un par de órdenes pendientes dirigidas de forma diferente en lugar de una orden pendiente, y he ajustado el paso de colocación de las órdenes y los incrementos de 2 lotes para las órdenes pendientes
El ST en su conjunto es sorprendentemente robusto
se puede ver en la imagen que el concepto de simultaneidad se entiende como la presencia a TIEMPO de las barras y las ventas en el mercado.
Por ejemplo, cuando hay un amplio rango de bahías de promediación (movimiento de precios hacia abajo) hay algunas pequeñas ventas... en esencia, por ejemplo, vende algunos pequeños rentables, por supuesto, vende - dentro de las bahías de promedio.
Tiene varias entradas al mismo tiempo en ambas direcciones. Luego comparte en ambas direcciones también, prácticamente al mismo tiempo. Luego cierra con un pequeño beneficio.
Si quieres, puedo describir tu variante, incluyendo los Bai's dentro de los Bai's o los Sell's dentro de los Buy's. Este TS todavía está siendo finalizado por mí, pero la base ya está escrita - todo es ELEMENTAL allí.
En la descripción de esa señal, hay enlaces a varios recursos donde se puede descargar algo gratis.
Pasé la información a mis colegas, pero me dijeron que había un código con elementos de estafa. Por lo tanto, no descargue nada allí.
¿La administración de mql5 puede comprobarlo y banearme si se confirma?
En teoría, sí.
Hubo un post similar, si no me equivoco, en la señal de Mashko... Deberíamos pedirle a@Sergey Golubev, si hay una historia similar, que también elimine la publicidad de la descripción.
Envíame la url de la señal en privado, y la pasaré al servicio técnico (para que lo tengan en cuenta).