TimeMsc

TimeMsc işlemin uygulama zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır.

ulong  TimeMsc() const

Dönüş değeri

01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden, işlemin uygulama zamanı.

Not

İşlem, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemiyle seçilmiş olmalıdır.