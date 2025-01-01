- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Resize
Establece un tamaño nuevo, más pequeño, del array.
|
bool Resize(
Parámetros
size
[in] Tamaño nuevo del array.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si se intenta establecer un tamaño menor a cero.
Nota
Cambiar el tamaño del array permite un uso óptimo de la memoria. Se pierden los elementos superfluos de la derecha. Para reducir la fragmentación de la memoria, el incremento del tamaño del array se lleva a cabo en un paso previo mediante el método Step (int), o 16 (predeterminado).
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayLong::Resize(int)