Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayLongType 

Type

Obtiene el identificador de tipo del array.

virtual int  Type() const

Valor devuelto

Identificador de tipo del array (el de CArrayLong es 84).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayLong::Type()
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- obtiene el tipo del array
   int type=array.Type();
   //--- borra el array
   delete array;
  }