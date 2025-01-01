DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayLongSearchLinear 

SearchLinear

Busca el elemento igual a la muestra en el array.

int  SearchLinear(
   long  element      // Muestra
   ) const

Parámetros

element

[in]  El elemento muestra a buscar en el array.

Valor devuelto

La posición del elemento encontrado, si se ejecuta correctamente, -1 - si el elemento no se encuentra.

Nota

El método utiliza un algoritmo de búsqueda lineal (o secuencial) en arrays no ordenados.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayLong::SearchLinear(long)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- busca el elemento
   if(array.SearchLinear(1000000)!=-1) printf("Elemento encontrado");
   else                                printf("Elemento no encontrado");
   //--- borra el array
   delete array;
  }