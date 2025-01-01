DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayLongReserve 

Reserve

Asigna memoria para aumentar el tamaño del array.

bool  Reserve(
   int  size      // Número
   )

Parámetros

size

[in]  Número de elementos adicionales del array.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si hubo un intento de buscar una cantidad menor o igual a cero, o si el array no se incrementó.

Nota

Para reducir la fragmentación de la memoria, el incremento del tamaño del array se lleva a cabo en un paso previo mediante el método Step (int), o 16 (predeterminado).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayLong::Reserve(int)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- reservar memoria
   if(!array.Reserve(1024))
     {
      printf("Error al reservar");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }