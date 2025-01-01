DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayLongCompareArray 

CompareArray

Compara el array con otro array.

bool  CompareArray(
   const long&  src[]      // Array fuente
   ) const

Parámetros

src[]

[in]  Referencia al array que contiene los elementos fuente para llevar a cabo la comparación.

Valor devuelto

true si los arrays son iguales, false - si no lo son.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayLong::CompareArray(const long &[])
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
long src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- compara con otro array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- borra el array
   delete array;
  }
At