At

Obtiene el elemento del array de la posición especificada.

long At(

int pos

) const

Parámetros

pos

[in] Posición del elemento deseado.

Valor devuelto

El valor del elemento en caso de éxito, LONG_MAX si se intenta acceder a un elemento en una posición que no existe (el último error ERR_OUT_OF_RANGE).

Nota

Por supuesto, LONG_MAX puede ser un valor válido de un elemento del array, de modo que, dado un valor, comprobar siempre el último código de error.

Ejemplo: