Propiedades de las señales

Valores de las enumeraciones para trabajar con las señales comerciales y los ajustes de su copiado.

Enumeraciones de las propiedades del tipo double de las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Constante Descripción SIGNAL_BASE_BALANCE Balance de la cuenta SIGNAL_BASE_EQUITY Fondos en la cuenta SIGNAL_BASE_GAIN Crecimiento de la cuenta en por cientos SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Reducción máxima SIGNAL_BASE_PRICE Precio de la suscripción a la señal SIGNAL_BASE_ROI Valor ROI (Return on Investment) de la señal en %

Enumeraciones de las propiedades del tipo integer de las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Constante Descripción SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Fecha de publicación de la señal (cuando se ha hecho disponible) SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Fecha del inicio del monitoreo de la señal SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED Fecha de la última actualización de la estadística comercial de la señal SIGNAL_BASE_ID ID de la señal SIGNAL_BASE_LEVERAGE Apalancamiento de la cuenta de trading SIGNAL_BASE_PIPS Resultado del trading en pips SIGNAL_BASE_RATING Posición en el ranking de las señales SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Número de suscriptores SIGNAL_BASE_TRADES Número de trades SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Tipo de la cuenta (0-real, 1-demo, 2-de concurso)

Enumeraciones de las propiedades del tipo string de las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Constante Descripción SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Login del autor de la señal SIGNAL_BASE_BROKER Nombre del broker (empresa) SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Servidor del broker SIGNAL_BASE_NAME Nombre de la señal SIGNAL_BASE_CURRENCY Divisa de la cuenta de la señal

Enumeraciones de las propiedades del tipo double de los ajustes del copiado las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Constante Descripción SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Porcentaje para la conversión del volumen de la transacción SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Valor del deslizamiento con el que se coloca la orden de mercado durante la sincronización y copiado de las transacciones SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Valor de limitación de fondos para la señal, r/o

Enumeraciones de las propiedades del tipo integer de los ajustes del copiado las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Constante Descripción SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED Bandera del permiso para la sincronización sin mostrar el diálogo de confirmación SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Bandera del copiado de Stop Loss y Take Profit SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Limitación del depósito (en %) SIGNAL_INFO_ID id de la señal, r/o SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Bandera del permiso para el copiado de las transacciones según la suscripción SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Bandera de aceptación de las condiciones del uso del servicio "Señales", r/o

Enumeraciones de las propiedades del tipo string de los ajustes del copiado las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Constante Descripción SIGNAL_INFO_NAME Nombre de la señal, r/o

Véase también

Administrar señales