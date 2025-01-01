- Información sobre datos históricos del instrumento
- Propiedades de órdenes
- Propiedades de posiciones
- Propiedades de transacciones
- Tipos de operaciones comerciales
- Types of Trade Transactions
- Tipos de órdenes en profundidad de mercado
- Propiedades de señales
Propiedades de las señales
Valores de las enumeraciones para trabajar con las señales comerciales y los ajustes de su copiado.
Enumeraciones de las propiedades del tipo double de las señales comerciales:
|
Constante
|
Descripción
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Balance de la cuenta
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Fondos en la cuenta
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Crecimiento de la cuenta en por cientos
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Reducción máxima
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Precio de la suscripción a la señal
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Valor ROI (Return on Investment) de la señal en %
Enumeraciones de las propiedades del tipo integer de las señales comerciales:
|
Constante
|
Descripción
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Fecha de publicación de la señal (cuando se ha hecho disponible)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Fecha del inicio del monitoreo de la señal
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
Fecha de la última actualización de la estadística comercial de la señal
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID de la señal
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Apalancamiento de la cuenta de trading
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Resultado del trading en pips
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Posición en el ranking de las señales
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Número de suscriptores
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Número de trades
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Tipo de la cuenta (0-real, 1-demo, 2-de concurso)
Enumeraciones de las propiedades del tipo string de las señales comerciales:
|
Constante
|
Descripción
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Login del autor de la señal
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Nombre del broker (empresa)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Servidor del broker
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Nombre de la señal
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Divisa de la cuenta de la señal
Enumeraciones de las propiedades del tipo double de los ajustes del copiado las señales comerciales:
|
Constante
|
Descripción
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Porcentaje para la conversión del volumen de la transacción
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Valor del deslizamiento con el que se coloca la orden de mercado durante la sincronización y copiado de las transacciones
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Valor de limitación de fondos para la señal, r/o
Enumeraciones de las propiedades del tipo integer de los ajustes del copiado las señales comerciales:
|
Constante
|
Descripción
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Bandera del permiso para la sincronización sin mostrar el diálogo de confirmación
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Bandera del copiado de Stop Loss y Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Limitación del depósito (en %)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
id de la señal, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Bandera del permiso para el copiado de las transacciones según la suscripción
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Bandera de aceptación de las condiciones del uso del servicio "Señales", r/o
Enumeraciones de las propiedades del tipo string de los ajustes del copiado las señales comerciales:
|
Constante
|
Descripción
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Nombre de la señal, r/o
Véase también