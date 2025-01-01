DocumentaciónSecciones
Propiedades de las señales

Valores de las enumeraciones para trabajar con las señales comerciales y los ajustes de su copiado.

Enumeraciones de las propiedades del tipo double de las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Constante

Descripción

SIGNAL_BASE_BALANCE

Balance de la cuenta

SIGNAL_BASE_EQUITY

Fondos en la cuenta

SIGNAL_BASE_GAIN

Crecimiento de la cuenta en por cientos

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Reducción máxima

SIGNAL_BASE_PRICE

Precio de la suscripción a la señal

SIGNAL_BASE_ROI

Valor ROI (Return on Investment) de la señal en %

Enumeraciones de las propiedades del tipo integer de las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Constante

Descripción

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Fecha de publicación de la señal (cuando se ha hecho disponible)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Fecha del inicio del monitoreo de la señal

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

Fecha de la última actualización de la estadística comercial de la señal

SIGNAL_BASE_ID

ID de la señal

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Apalancamiento de la cuenta de trading

SIGNAL_BASE_PIPS

Resultado del trading en pips

SIGNAL_BASE_RATING

Posición en el ranking de las señales

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Número de suscriptores

SIGNAL_BASE_TRADES

Número de trades

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Tipo de la cuenta (0-real, 1-demo, 2-de concurso)

Enumeraciones de las propiedades del tipo string de las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Constante

Descripción

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Login del autor de la señal

SIGNAL_BASE_BROKER

Nombre del broker (empresa)

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Servidor del broker

SIGNAL_BASE_NAME

Nombre de la señal

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Divisa de la cuenta de la señal

Enumeraciones de las propiedades del tipo double de los ajustes del copiado las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Constante

Descripción

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Porcentaje para la conversión del volumen de la transacción

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Valor del deslizamiento con el que se coloca la orden de mercado durante la sincronización y copiado de las transacciones

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Valor de limitación de fondos para la señal, r/o

Enumeraciones de las propiedades del tipo integer de los ajustes del copiado las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Constante

Descripción

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Bandera del permiso para la sincronización sin mostrar el diálogo de confirmación

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Bandera del copiado de Stop Loss y Take Profit

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Limitación del depósito (en %)

SIGNAL_INFO_ID

id de la señal, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Bandera del permiso para el copiado de las transacciones según la suscripción

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Bandera de aceptación de las condiciones del uso del servicio "Señales", r/o

Enumeraciones de las propiedades del tipo string de los ajustes del copiado las señales comerciales:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Constante

Descripción

SIGNAL_INFO_NAME

Nombre de la señal, r/o

