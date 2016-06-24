O Indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com atraso zero. O Indicador ZeroLAG MA foi descrito pela primeira vez na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, de abril de 2000.Fórmula de cálculo do ZeroLAG MA:ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA(Price, P1, i), P2, i);onde:MA - média móvel;Preço - preço aplicado;P1 - período da média móvel no âmbito da primeira suavizaçãoP2 - período da média móvel no âmbito da segunda suavização;