Asesores Expertos

10 points 3 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Visualizaciones:
977
Ranking:
(4)
Publicado:
10_points_3.mq4 (11.65 KB) ver
El Asesor 10 points 3 utiliza el histograma del indicador estándar MA Convergencia/Divergencia, MACD. El Asesor Experto se ajusta al trabajo en tameframe M15.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9975

