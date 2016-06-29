Mira cómo descargar robots gratis
10 points 3 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 977
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El Asesor 10 points 3 utiliza el histograma del indicador estándar MA Convergencia/Divergencia, MACD. El Asesor Experto se ajusta al trabajo en tameframe M15.
Los resultados de la prueba:
