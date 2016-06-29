Este indicador es una combinación del RSI clásico y otros indocadores más clásicos MA. Espero que sea más estable y con mejor Ratio de pérdidas/ganancias.

Impulsado con nivel igual a un conjunto de centimos (1.38 1.39 1.40 etc.)

El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador ZeroLAG MA fue descrito en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, en Abril de 2000 por primera vez.

El indicador ZeroLag MACD es un indicador MA Convergencia/Divergencia, MACD con cero retraso.