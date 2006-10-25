CodeBaseРазделы
ZeroLAG MA - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, April, 2000.

Рассчитывается по формуле:

ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i);


Где:

MA - скользящая средняя;

Price - примененная цена;

P1 - период скользящей средней при первом сглаживании;

P2 - период скользящей средней при втором сглаживании;

