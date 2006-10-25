Ставь лайки и следи за новостями
ZeroLAG MA - индикатор для MetaTrader 4
9759
Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, April, 2000.
Рассчитывается по формуле:
ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i);
Где:
MA - скользящая средняя;
Price - примененная цена;
P1 - период скользящей средней при первом сглаживании;
P2 - период скользящей средней при втором сглаживании;
Советник 10 points 3 использует гистограмму стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD.DecBinHex
Содержит библиотеку функций для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный или шестнадцатеричный и наоборот.
Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой.Fast Stochastic
Индикатор Fast Stochastic является одним из видов стохастического осциллятора Джорджа С. Лэйна, а именно быстрым стохастиком.