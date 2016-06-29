El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador ZeroLAG MA fue descrito en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, en Abril de 2000 por primera vez.

El Asesor Experto 10 points 3 utiliza el histograma del indicador estándar MA Convergencia/Divergencia, MACD.