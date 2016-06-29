Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador ZeroLag MACD es un indicador MA Convergencia/Divergencia, MACD con cero retraso. El indicador ZeroLag MACD en contraste con el MACD estándar da las señales varias barras antes, pero con las ivergencias/convergencia denominadas obviamente más.
MACD ZeroLAG calcula en la fórmula:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
donde:
EMA - media móvil exponencial;
Close - precio de cierre de la barra;
FP - período de la media móvil rápida;
SP - período de la media móvil lenta;
SigP - período de la señal móvil promedio;
El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador ZeroLAG MA fue descrito en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, en Abril de 2000 por primera vez.10 points 3
El Asesor Experto 10 points 3 utiliza el histograma del indicador estándar MA Convergencia/Divergencia, MACD.
El indicador Fast Stochastic (estocástico rápido) es un tipo de Oscilador estocástico de George C. Lane.ZeroLag Stochs true
El indicador ZeroLag Stochs_true es un indicador de Stochastic Oscillator (Stoch) de George C. con retraso cero.