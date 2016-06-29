CodeBaseSecciones
Indicadores

ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
ZeroLag_MACD.mq4
El indicador ZeroLag MACD es un indicador MA Convergencia/Divergencia, MACD con cero retraso. El indicador ZeroLag MACD en contraste con el MACD estándar da las señales varias barras antes, pero con las ivergencias/convergencia denominadas obviamente más.

MACD ZeroLAG calcula en la fórmula:
 
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

donde:
EMA - media móvil exponencial;
Close - precio de cierre de la barra;
FP - período de la media móvil rápida;
SP - período de la media móvil lenta;
SigP - período de la señal móvil promedio;




