DVD Level (100-50 cent) - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 761
- Ranking:
-
- Publicado:
Informe del Probador de Estrategias
DVD 100-50 cent
Alpari-Classic (Build 226)
|Símbolo
|EURUSD (Euro frente US Dollar)
|Período
|1 Minuto (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.11.15 16:02 (2009.01.01 - 2010.11.16)
|Modelo
|Cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles)
|Parámetros
|AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=400; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=10; Slippage=4;
|Barras en prueba
|688068
|Ticks modelados
|21693410
|Modelado de la calidad
|25.00%
|Errores gráficos no coincidentes
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto total
|1001828.36
|Beneficio bruto
|1233251.81
|Pérdidas brutas
|-231423.45
|Factor de beneficio
|5.33
|Beneficio esperado
|2846.10
|Drawdown absoluto
|1350.15
|Máximo drawdown
|161809.28 (19.09%)
|Drawdown relativo
|36.74% (96335.62)
|Trades totales
|352
|Posiciones cortas (ganadas %)
|188 (97.87%)
|Posiciones largas (% ganadas)
|164 (96.95%)
|Trades beneficiosos (% del total)
|343 (97.44%)
|Trades con pérdidas (% del total)
|9 (2.56%)
|Más grande
|Trade con más ganancia
|41406.97
|Trade con más pérdida
|-54725.84
|Promedio
|Trade con más ganancia
|3595.49
|Trade con más pérdida
|-25713.72
|Máximo
|victorias consecutivas (ganancia en dinero)
|91 (829262.55)
|pérdidas consecutivas (pérdida de dinero)
|1 (-54725.84)
|Máximo
|ganancias consecutivas (victorias contabilizadas)
|829262.55 (91)
|pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas)
|-54725.84 (1)
|Promedio
|victorias consecutivas
|34
|pérdidas consecutivas
|1
RSI-MA
Este indicador es una combinación del RSI clásico y otros indocadores más clásicos MA. Espero que sea más estable y con mejor Ratio de pérdidas/ganancias.MaEnv_02B
El indicador MaEnv_02B será útil para comprar, vender o permanecer fuera del mercado.
10 points 3
El Asesor Experto 10 points 3 utiliza el histograma del indicador estándar MA Convergencia/Divergencia, MACD.ZeroLAG MA
El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador ZeroLAG MA fue descrito en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, en Abril de 2000 por primera vez.