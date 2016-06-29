CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

DVD Level (100-50 cent) - Asesor Experto para MetaTrader 4

Denis Denisov | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
761
Ranking:
(31)
Publicado:
Informe del Probador de Estrategias
DVD 100-50 cent
Alpari-Classic (Build 226)


Símbolo EURUSD (Euro frente US Dollar)
Período 1 Minuto (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.11.15 16:02 (2009.01.01 - 2010.11.16)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos menos disponibles)
Parámetros AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=400; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=10; Slippage=4;
Barras en prueba 688068 Ticks modelados 21693410 Modelado de la calidad 25.00%
Errores gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto total 1001828.36 Beneficio bruto 1233251.81 Pérdidas brutas -231423.45
Factor de beneficio 5.33 Beneficio esperado 2846.10
Drawdown absoluto 1350.15 Máximo drawdown 161809.28 (19.09%) Drawdown relativo 36.74% (96335.62)
Trades totales 352 Posiciones cortas (ganadas %) 188 (97.87%) Posiciones largas (% ganadas) 164 (96.95%)
Trades beneficiosos (% del total) 343 (97.44%) Trades con pérdidas (% del total) 9 (2.56%)
Más grande Trade con más ganancia 41406.97 Trade con más pérdida -54725.84
Promedio Trade con más ganancia 3595.49 Trade con más pérdida -25713.72
Máximo victorias consecutivas (ganancia en dinero) 91 (829262.55) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 1 (-54725.84)
Máximo ganancias consecutivas (victorias contabilizadas) 829262.55 (91) pérdidas consecutivas (pérdidas contabilizadas) -54725.84 (1)
Promedio victorias consecutivas 34 pérdidas consecutivas 1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9952

