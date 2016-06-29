El Fast Stochastic es un tipo de Oscilador estocástico de George C. Lane.

El Fast Stochastic es un indicador que muestra la relación entre el precio de cierre actual y los máximos y mínimos del período prefijado de tiempo. Esto significa que el indicador se calcula en la ventana de datos de las móviles y muestra la tasa de cambio de precio.



El Fast Stochastic se muestra en el gráfico como dos líneas %K y %D.



La fórmula clásica para calcular Fast Stochastic es la siguiente:



%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));



%D(i) = MA(%K(i), P);



donde:

Close(i) - precio de cierre de la barra actual;

MaxHigh(N) - alto máximo para N períodos anteriores;

MinLow(N) - bajo mínimo para N períodos anteriores;

MA - media móvil

N - el cómputo del rango del alto/bajo;

P - período suavizado para % D(i).