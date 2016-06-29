Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fast Stochastic - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1286
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Fast Stochastic es un tipo de Oscilador estocástico de George C. Lane.
El Fast Stochastic es un indicador que muestra la relación entre el precio de cierre actual y los máximos y mínimos del período prefijado de tiempo. Esto significa que el indicador se calcula en la ventana de datos de las móviles y muestra la tasa de cambio de precio.
El Fast Stochastic se muestra en el gráfico como dos líneas %K y %D.
La fórmula clásica para calcular Fast Stochastic es la siguiente:
%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));
%D(i) = MA(%K(i), P);
donde:
Close(i) - precio de cierre de la barra actual;
MaxHigh(N) - alto máximo para N períodos anteriores;
MinLow(N) - bajo mínimo para N períodos anteriores;
MA - media móvil
N - el cómputo del rango del alto/bajo;
P - período suavizado para % D(i).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10023
El indicador ZeroLag MACD es un indicador MA Convergencia/Divergencia, MACD con cero retraso.ZeroLAG MA
El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador ZeroLAG MA fue descrito en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, en Abril de 2000 por primera vez.
El indicador ZeroLag Stochs_true es un indicador de Stochastic Oscillator (Stoch) de George C. con retraso cero.AlertLine
El indicador muestra que un mensaje y entonces el precio cruza las líneas, llamadas en la gráfica "Soporte" y "Resistencia".