Der Indikator ZeroLAG MA ist ein gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung. Der Indikator ZeroLAG MA wurde in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities, April 2000, zum ersten Mal beschrieben.ZeroLAG MA rechnet nach der Formel:ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA(Price, P1, i), P2, i);mit:MA - gleitender Durchschnitt;Price - anzuwendender Preis;P1 - Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die erste Glättung;P2 - Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die zweite Glättung;