ZeroLAG MA - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der Indikator ZeroLAG MA ist ein gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung. Der Indikator ZeroLAG MA wurde in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities, April 2000, zum ersten Mal beschrieben.
ZeroLAG MA rechnet nach der Formel:
ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA(Price, P1, i), P2, i);
mit:
MA - gleitender Durchschnitt;
Price - anzuwendender Preis;
P1 - Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die erste Glättung;
P2 - Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die zweite Glättung;
10 points 3
Expert Adviser 10 points 3 verwendet das Histogramm des normalen "Moving Average Convergence/Divergence", MACD.DVD Level (100-50 cent)
Orientiert sich an den ganzen Cent-Niveaus (1.38 1.39 1.40 etc.)
ZeroLag MACD
Der Indikator ZeroLag MACD ist ein Moving Average Convergence/Divergence, MACD, ohne Verzögerung.Kolier_SuperTrend_Indi
Indikator, der den Trend des Marktes zeigt. Für die Verwendung durch Trendfolger.