WPRfast - indicador para MetaTrader 4
WPRfast es un indicador basado en el oscilador de Larry Williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). Muestra un tono de mercado a corto plazo. Si hay guiones rojos dibujados en el histograma, prevalece el humor de oso. Si son azules, es el humor del toro.
El indicador de WPRfast se utiliza junto con el indicador WPRSlow. Se recomienda abrir una posición corta cuando los guiones son de color rojo en ambos histogramas y abrir en lasrgo cuando son azules en ambos.
PerkyAsctrend1
Indicador PerkyAsctrend1, así como todos los demás indicadores de ASCTrend se basan en el oscilador Laryy williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range).MA_monika_SAR
2 indicadores (MA_Support y Para_B) en 1. TimeFrame de H1 a H4.
TrailingStopFrCnSAR
Este script es capaz de arrastrarse sobre los beneficios de la cartera, es decir básicamente comienza a exponer sólo el nivel general de la no pérdida de todas las órdenes en esta dirección.WPRslow
WPRslow es un indicador basado en el oscilador de Larry Williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). Muestra el tono del mercado a largo plazo.