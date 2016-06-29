CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA_monika_SAR - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
861
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Funciona en el Rango de H1 a H4.

Por supuesto, los colores del MA y SAR Parabólico son los mismos para los mismos períodos.

¡Buena suerte!

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9763

BB_Support_Up BB_Support_Up

Bandas de Bollinger en el TimeFrame actual y de la siguientes tres "Up"

BB_Support BB_Support

Bandas de Bollinger en M1 para timeframes importantes

PerkyAsctrend1 PerkyAsctrend1

Indicador PerkyAsctrend1, así como todos los demás indicadores de ASCTrend se basan en el oscilador Laryy williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range).

WPRfast WPRfast

WPRfast es un indicador basado en el oscilador de Larry Williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). Muestra un tono de mercado a corto plazo.