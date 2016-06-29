Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrailingStopFrCnSAR - Asesor Experto para MetaTrader 4
Lo siento por mi inglés, he utilizado un traductor.
Descripción:
Las innovaciones de este script:
El script es capaz de arrastrarse sobre los beneficios de la cartera, es decir básicamente comienza a exponer sólo el nivel general de todas las órdenes, sin pérdida de la dirección
El script puede ser colocado en una ventana y señalando al SymbolAll = true hace un barrido de la orden en todos los instrumentos
Agregar definición de largas redes de arrastre para los indicadores de Parabolic y Velocity
Se puede ejecutar como un Asesor independiente o como un script.
Dependiendo de la variable TrailingStop, el trailing puede hacerse en fractales (primero en el fractal más cercano con sangría = delta), en el extremo de las barras anteriores (respectivamente al comprar bajo-delta), los indicadores Parabolic y Velocity o en un punto dado count-wu.
TrailingStop = 1, / / "0-off 1-Candle 2-Fractals 3-Velocity 4-Parabolic> 4-pips";
delta = 0, / / offset from the fractal, candles or Parabolic
only_Profit = true; / / sweep only profitable orders
only_NoLoss = false; / / instead of simply translating Thrall in bezubytok
only_SL = false; / / sweep only those orders that already have SL
SymbolAll = true; / / sweep all the tools
Portfel = true; / / sweep on portfolio profits
Opciones adicionales:
Si TrailingStop = 4, entonces para determinar la distancia, el indicador de stop utilizado es el Parabolic:
Step = 0.02;
Maximum = 0.2;
Magic = 0;
Si TrailingStop = 3, entonces para determinar la distancia, el indicador de stop utilizado es el Velocity:
VelocityPeriodBar = 30, / / este parámetro es el indicador Velocity (rango de cambio de precio)
K_Velocity = 1.0; / factor de amplificación de stoploss del Velocity
Visualización:
La pantalla muestra información sobre el trabajo del script:
instalación con la que se ejecuta el script
número de órdenes con que el script funciona
niveles mínimos de exposición de stops (-)
los niveles actuales son posibles stops (etiquetas)
los niveles actuales de breakeven (etiquetas de precio)
Ejemplo de trabajo:
En la pantalla, Thrall establece el nivel de ganancia del portafolio y se calcula mediante fractales. Una vez que el nivel de SL (etiqueta de menor precio) sea mayor que el break-even (etiqueta de precio superior) el script pondrá el SL para todos profits independientemente de que las órdenes etén en el momento o no. Con el cierre de todas las órdenes de esos pasos generalmente los beneficios serán positivos.
Consejos:
El script termina cuando todos las órdenes estén cerradas.
Para comprender mejor el trabajo de Thrall y la visualización de órdenes, recomiendo utilizar el indicador OrderBalans.
Los scripts pueden trabajar sin el indicador Velocity, en lugar de ello se puede utilizar cualquier indicador de velocidad.
Mi trabajo:
http://cmillion.narod.ru
¡ Buena suerte!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9805
