Descripción:





Las innovaciones de este script:



El script es capaz de arrastrarse sobre los beneficios de la cartera, es decir básicamente comienza a exponer sólo el nivel general de todas las órdenes, sin pérdida de la dirección

El script puede ser colocado en una ventana y señalando al SymbolAll = true hace un barrido de la orden en todos los instrumentos

Agregar definición de largas redes de arrastre para los indicadores de Parabolic y Velocity



Se puede ejecutar como un Asesor independiente o como un script.



Dependiendo de la variable TrailingStop, el trailing puede hacerse en fractales (primero en el fractal más cercano con sangría = delta), en el extremo de las barras anteriores (respectivamente al comprar bajo-delta), los indicadores Parabolic y Velocity o en un punto dado count-wu.

TrailingStop = 1, / / "0-off 1-Candle 2-Fractals 3-Velocity 4-Parabolic> 4-pips";

delta = 0, / / offset from the fractal, candles or Parabolic

only_Profit = true; / / sweep only profitable orders

only_NoLoss = false; / / instead of simply translating Thrall in bezubytok

only_SL = false; / / sweep only those orders that already have SL

SymbolAll = true; / / sweep all the tools

Portfel = true; / / sweep on portfolio profits

Opciones adicionales:





Opciones adicionales:





Si TrailingStop = 4, entonces para determinar la distancia, el indicador de stop utilizado es el Parabolic:

Step = 0.02;

Maximum = 0.2;

Magic = 0;



Si TrailingStop = 3, entonces para determinar la distancia, el indicador de stop utilizado es el Velocity:

VelocityPeriodBar = 30, / / este parámetro es el indicador Velocity (rango de cambio de precio)

K_Velocity = 1.0; / factor de amplificación de stoploss del Velocity

Visualización:



La pantalla muestra información sobre el trabajo del script:

instalación con la que se ejecuta el script

número de órdenes con que el script funciona

niveles mínimos de exposición de stops (-)

los niveles actuales son posibles stops (etiquetas)

los niveles actuales de breakeven (etiquetas de precio)

Ejemplo de trabajo:











En la pantalla, Thrall establece el nivel de ganancia del portafolio y se calcula mediante fractales. Una vez que el nivel de SL (etiqueta de menor precio) sea mayor que el break-even (etiqueta de precio superior) el script pondrá el SL para todos profits independientemente de que las órdenes etén en el momento o no. Con el cierre de todas las órdenes de esos pasos generalmente los beneficios serán positivos.



Consejos:





El script termina cuando todos las órdenes estén cerradas.



Para comprender mejor el trabajo de Thrall y la visualización de órdenes, recomiendo utilizar el indicador OrderBalans.

Los scripts pueden trabajar sin el indicador Velocity, en lugar de ello se puede utilizar cualquier indicador de velocidad.



Mi trabajo:

http://cmillion.narod.ru



