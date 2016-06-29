Mira cómo descargar robots gratis
PerkyAsctrend1 - indicador para MetaTrader 4
Indicador PerkyAsctrend1, así como todos los demás indicadores de ASCTrend se basan en el oscilador Laryy williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). El indicador PerkyAsctrend1 "estudia" la tendencia actual y propone los mejores puntos de entrada cerca de niveles clave de soporte/resistencia según su previsión sobre el movimiento futuro del precio.
El indicador PerkyAsctrend1 da señales de que se muestran con puntos azules y rosas en el gráfico. Los puntos azules son para abrir una posición larga, los rosas - para una posición corta.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9787
