WPRfast - Indikator für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
WPRfast ist ein Indikator, basierend auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Es zeigt die kurzfristige Marktstimmung. Rote Balken weisen auf einen Bären-Markt. Blaue auf einen Bullen-Markt.
Der WPRfast Indikator wird gemeinsam mit dem WPRSlow Indikator verwendet. Es wird empfohlen, zu verkaufen, wenn beide Indikatoren rote Balken zeigen, und zu kaufen, wenn beide blaue Balken zeigen.
