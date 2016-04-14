CodeBaseKategorien
WPRfast - Indikator für den MetaTrader 4

WPRfast ist ein Indikator, basierend auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Es zeigt die kurzfristige Marktstimmung. Rote Balken weisen auf einen Bären-Markt. Blaue auf einen Bullen-Markt.

Der WPRfast Indikator wird gemeinsam mit dem WPRSlow Indikator verwendet. Es wird empfohlen, zu verkaufen, wenn beide Indikatoren rote Balken zeigen, und zu kaufen, wenn beide blaue Balken zeigen.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9796

Indikator PerkyAsctrend1, sowie alle anderen ASCTrend Indikatoren basieren auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range).

2 Indikatoren (MA_Support and Para_B) im 1. Zeitrahmen von M1 bis H4.

Das Skript zieht einen StopLoss langsam zum Gewinn aller Positionen, d.h. er verwendet einen StopLoss, der für alle offenen Positionen einer Richtung ein "Kein-Verlust" bedeuten würde.

WPRslow ist ein Indikator, basierend auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Es zeigt die langfristige Marktstimmung.