WPRfast - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 832
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
WPRfast é um indicador baseado no oscillator% R ou WPR ((Williams’ Percent Range)). Ela mostra um tom do mercado no curto prazo. Se houver traços vermelhos desenhados no histograma, o clima para os Ursos prevalece. Se eles são azuis, o clima será para os Touros.
O indicador WPRfast é utilizado em conjunto com o indicador WPRSlow. Recomenda-se abrir uma posição vendida quando são mostrados traços vermelhos em ambos os histogramas, abrir uma comprada quando eles são azuis em ambos também.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9796
PerkyAsctrend1
Indicador PerkyAsctrend1, bem como todos os outros indicadores ASCTrend, este é baseado no oscilador% R ou WPR (Williams’ Percent Range).MA_monika_SAR
2 indicadores (MA_Support e Para_B) em 1. TimeFrame do M1 até H4.
TrailingStopFrCnSAR
O Script arrasta os lucros das operações, ou seja, as bases começam a ser expostas apenas ao nível geral sem perdas, em todas as ordens na direção das mesmas.WPRslow
WPRslow é um indicador baseado no oscillator %R ou WPR (Williams’ Percent Range). Ela mostra um tom do mercado no longo prazo.