Индикаторы

WPRfast - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор WPRfast, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает краткосрочное настроение на рынке. Если на гистограмме нарисованы красные черточки, то преобладает медвежье настроение, если синие - бычье.


Индикатор WPRfast используется совместно с индикатором WPRSlow. Возможность вставать в короткую возникает, когда на обеих гистограммах черточки красные, или возможность вставать в длинную, когда синие.

PerkyAsctrend1 PerkyAsctrend1

В основе индикатора PerkyAsctrend1, как и всех ASCTrend-индикаторов, лежит осциллятор Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range).

Рыночный профиль ( Market Profile) Рыночный профиль ( Market Profile)

Рыночный профиль ( Market Profile) использует альтернативное представление информации как о горизонтальном, так и о вертикальном движении рынка.

WPRslow WPRslow

Индикатор WPRslow, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает долгосрочное настроение на рынке.

SilverTrend rewritten by CrazyChart SilverTrend rewritten by CrazyChart

Индикатор SilverTrend rewritten by CrazyChart является сигнальной системой аналогичной индикаторам ASCTrend.