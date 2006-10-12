Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор WPRfast, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает краткосрочное настроение на рынке. Если на гистограмме нарисованы красные черточки, то преобладает медвежье настроение, если синие - бычье.
Индикатор WPRfast используется совместно с индикатором WPRSlow. Возможность вставать в короткую возникает, когда на обеих гистограммах черточки красные, или возможность вставать в длинную, когда синие.
В основе индикатора PerkyAsctrend1, как и всех ASCTrend-индикаторов, лежит осциллятор Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range).Рыночный профиль ( Market Profile)
Рыночный профиль ( Market Profile) использует альтернативное представление информации как о горизонтальном, так и о вертикальном движении рынка.
Индикатор WPRslow, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает долгосрочное настроение на рынке.SilverTrend rewritten by CrazyChart
Индикатор SilverTrend rewritten by CrazyChart является сигнальной системой аналогичной индикаторам ASCTrend.