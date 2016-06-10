CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador multidivisas - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1364
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

El indicador analiza 4 pares de divisas y los compara entre ellos. La divergencia se muestra en puntos del par actual.

Imagen:



Como siempre en el trading semejante: Vendemos el instrumento superior y compramos el inferior.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9564

Stoch Stoch

El Asesor Experto Stoch trabaja con las órdenes pendientes SellLimit y BuyLimit.

Instrument Instrument

Visualización del símbolo aleatorio del período aleatorio.

YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq4 - Continuación lógica del script ZeroLevel. YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq4 - Continuación lógica del script ZeroLevel.

El script permite no sólo establecer el nivel del punto muerto para todas las órdenes abiertas del símbolo actual, sino establecer cualquier nivel (ganancia, pérdida), informándole al mismo tiempo sobre el volumen esperado del balance en cualquier nivel de precio.

Market Way Market Way

Este indicador ha reunido las mejores tradiciones de los osciladores e indicadores del seguimiento de tendencia.