Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador multidivisas - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1364
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
El indicador analiza 4 pares de divisas y los compara entre ellos. La divergencia se muestra en puntos del par actual.
Imagen:
Como siempre en el trading semejante: Vendemos el instrumento superior y compramos el inferior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9564
El Asesor Experto Stoch trabaja con las órdenes pendientes SellLimit y BuyLimit.Instrument
Visualización del símbolo aleatorio del período aleatorio.
El script permite no sólo establecer el nivel del punto muerto para todas las órdenes abiertas del símbolo actual, sino establecer cualquier nivel (ganancia, pérdida), informándole al mismo tiempo sobre el volumen esperado del balance en cualquier nivel de precio.Market Way
Este indicador ha reunido las mejores tradiciones de los osciladores e indicadores del seguimiento de tendencia.