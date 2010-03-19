Смотри, как бесплатно скачать роботов
Мультивалютный индикатор - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор анализирует 4 валютные пары и сравнивает их между собой.
Расхождение он выдает в пунктах текущей валютной пары.
Картинка:
Как всегда в подобной торговле: Верхний инструмент продаем, нижний покупаем.
