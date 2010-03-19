CodeBaseРазделы
Индикаторы

Мультивалютный индикатор - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Загрузить ZIP
Описание:

Индикатор анализирует 4 валютные пары и сравнивает их между собой. Расхождение он выдает в пунктах текущей валютной пары.

Картинка:



Как всегда в подобной торговле: Верхний инструмент продаем, нижний покупаем.


